読売巨人軍のファーム球場「ジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）」（東京都稲城市）の来場者が３１日、２０万人に達した。

今年３月１日の開業から８か月での到達で、稲城市の新たな観光資源として多くの人たちを呼び込んでいる。（長内克彦）

■記念セレモニー

２０万人目の来場者は、千代田区の主婦須藤友子さん（５６）。巨人軍は１０月２９日、Ｇタウンなどで秋季キャンプをスタートさせており、見学に訪れた。子どもの頃から巨人ファンだという須藤さんは、イースタン・リーグ公式戦も含め、既に約３０回、Ｇタウンに足を運んでいるという。

記念セレモニーでは、巨人軍の矢野謙次・巡回打撃コーチから、トートバッグやボール、クリアファイルなどの関連グッズのほか、直筆サイン、静岡県熱海市に来年３月開業予定のホテル「ラビスタ熱海テラス」ペア宿泊券が贈られた。

須藤さんは、１１月１３日までの秋季キャンプ期間中は連日、Ｇタウンに来場するつもりで、「記念すべき２０万人目になって光栄。この球場は色も鮮やかで、観客席とグラウンドが近いのがいいですね」と喜んでいた。

■ユニホームで勤務

稲城市で整備が進む「ＴＯＫＹＯ ＧＩＡＮＴＳ ＴＯＷＮ」（東京ジャイアンツタウン）では、先行開業したファーム球場と一体になった水族館、飲食施設を含め、２０２７年にグランドオープンする予定だ。

同市も東京ジャイアンツタウンを後押ししようと、１１月１３日までの秋季キャンプ期間中は、一部の職員たちがチームカラーのオレンジのユニホームを着用して勤務にあたる。

市民が訪れる機会が多い市民課や子育て支援課などがある市役所本庁舎１、２、６階や文化センターなどで実施しており、市観光課の担当者は「選手にエールを送るとともに、稲城市がジャイアンツを応援していることを市内外に広めたい」としている。

Ｇタウンは、野球の試合などがない日はスタンドなどが開放され、地域住民らが気軽に立ち寄れる。野球以外の様々なイベントも企画されており、１１月１５、１６日には、国内最高峰の女子ソフトボール・ニトリＪＤリーグの王者を決めるダイヤモンドシリーズ準決勝と決勝が行われる。