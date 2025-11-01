10月30日、倖田來未がInstagramを更新した。

【写真】「ホント憧れ」と反響の美スタイル際立つ全身SHOTも

倖田は、自身のInstagramアカウントにて、「loveil Honey trick オフショット」とコメントし、自身がデザインプロデュースしたカラコンの新商品を着用した、肌見せワンピ×ファーコートの美麗SHOTを複数公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「可愛すぎるよ」「ビジュ最高〜」「女神さま」「美しいです」「ぶっ刺さりビジュ」「ホント憧れ」などの反響が集まっている。

倖田は現在、ファンと共に最高の瞬間を作り上げる25周年イヤー記念のスペシャルアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』を開催中。次回は、12月13日〜14日に大阪城ホールでの公演を予定。

また、その後は、昨年開催して多くの感動を呼んだディナーショーをパワーアップさせた『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』を12月21日より開催する。

画像出典：倖田來未オフィシャルInstagramより