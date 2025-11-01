マンチェスター・シティに所属するアーリング・ハーランドは31日自身のYouTubeチャンネルにてハロウィンを楽しむ動画を載せている。



「マンチェスターの街にジョーカーの姿で潜入捜査してみた」というタイトルの動画で、ハーランドは恋人であるイザベルさんと仮装を楽しむ姿をアップ。ハーランドはジョーカーの姿へ変身し、マンチェスターの街を散策。そしてイザベルさんはキャットウーマンの仮装をした。





子供のオムツを買いにいくハーランド。メイクも相まって大迫力のコスプレを施し、潜入捜査という名目だったが、すぐにバレた模様。最初に入った店の中にいた男性に「マンチェスター・シティの男だろ？」と聞かれ、その理由を尋ねると「身長が約196cmだからだ」と、大きすぎるがゆえにすぐハーランドだと見抜けたと語っている。その後もジョーカー姿で街を散策するハーランドはいくつかの店をまわり、ようやくオムツを発見。お会計の際には自分が表紙に載っているサッカー雑誌も合わせて購入したが、レジに並んでいる他の人からも「ハーランド？なんでそんな格好をしているの？」と気づかれていた。メイク中の2人の微笑ましいやりとりや街の人との交流を載せた動画は話題となり、「この男を愛さずにはいられない」、「ユナイテッドファンだけど、なぜこの男はこんなに好感が持てるのだろう」、「誰も怖がらず、気軽に話しかけている」、「もっと長くみたい」などのコメントが寄せられている。