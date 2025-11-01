堀ちえみ、約2時間のインプラント治療を受けたことを報告「ネジを埋め込む工事」

タレントの堀ちえみが10月29日に自身のアメブロを更新。約2時間に及ぶインプラント治療を受けたことを報告した。

この日、堀は「右下のインプラントの土台というか、ネジを埋め込む工事」とインプラントの治療を受けたことをを報告。「上の歯の施術より、下の歯の方が腫れやすいんだそうです」と説明しつつも「もちろん麻酔を使ってくださいますので、痛くはなかった」と施術中の様子を明かした。

一方で「後から麻酔切れた後、痛くなるのかなぁ」と不安な心境も吐露。「約2時間の工事」だったと明かした。

続けて更新したブログでは、施術後に夫・尼子勝紀さんから「近くにいるので、迎えに来てくれ次の場所まで送ってくれると言ってくれました！」と連絡があったことを報告し「ラッキー」と喜びのコメントをした。

麻酔が効いているため「テイクアウトしたものを、チビチビと飲んだり食べたり」と明かし、カフェの「あんこのカヌレ」やコーヒーを紹介。「前にもいただき感動した。とてもお上品なカヌレ。このコーヒーと最高にマッチ」と絶賛した。

最後に「これから買い物をして、メンテナンスに向かいます」とつづり、ブログを締めくくった。