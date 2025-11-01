藤本美貴＆庄司智春、3人の子どもたちと“チェンソーマン＆バニーガール”に仮装 家族5ショットを公開「最強ファミリー」「クオリティ高」
タレントの藤本美貴（40）と、夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）が1日までに、それぞれのインスタグラムを更新。仮装した家族5ショットを披露した。
【写真】「クオリティ高」仮装した藤本美貴＆庄司智春＆子どもたちの5ショット
藤本は「ハッピーハロウィン 我が家はチェンソーマンチームとバニーチームでした」と紹介し、人気アニメ『チェンソーマン』に登場するキャラクターに扮した藤本、庄司、長男（13）と、バニーガールに変身した長女（10）、次女（5）の5人の家族ショットを公開。「これも素敵な家族の思い出」としみじみつづった。
また、庄司も同じ写真を添え、「こうしていろんなイベントを家族で楽しく過ごせて最高です 恥ずかしくなんかないよ そもそもハロウィンは…なんて言わないよ ただただ家族みんなで仮装してみんなが笑顔になれば良いのさ！」と思いをつづっている。
これらの投稿には「衣装すごい！」「クオリティ高いっす！」「いい家族だぁ！」「最強ファミリー」「とらちゃんこんなに大きくなったんですねー」などの声が寄せられている。
藤本と庄司は2009年7月に結婚。12年3月に長男、15年8月に長女、20年1月に次女が誕生している。
