今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。

２年ぶりの王座奪還を狙う駒大は１日に名古屋市内で前日練習を行い、３区に登録されている副主将の帰山侑大（４年）らが軽快な走りで、状態を確認。優勝候補の一角とされていた１０月の出雲駅伝は５位に終わったが、「出雲で悔しい思いをしたからこそ、チームの雰囲気がより出てきたと感じる。より、勝負できそうな感じになってきています」と帰山。最多１６度の優勝を誇る、相性の良い全日本大学駅伝で「優勝、絶対にできると思います」と頼もしく話した。

今回、５０００メートルの屋内日本記録を持つ佐藤圭汰（４年）はエース区間の７区にエントリーされ、前回８区区間賞と激走した主将の山川拓馬（４年）は３年連続同区に登録。主力の伊藤蒼唯（４年）、谷中晴（２年）、桑田駿介（２年）は補欠に温存された。藤田監督は「出雲以降、チームの状態は非常に良い」と自信を見せ、佐藤らを指導する大八木弘明総監督も「順調に仕上がっています」とうなずいた。

全日本大学駅伝は２０１８年から区間割が大きく変更され、７区が２番目に長い１７・６キロ、最終８区が最長の１９・７キロとなった。駅伝は「先手必勝」が鉄則だが、主力選手を序盤の区間に投入するか、終盤の長い区間に残すか、各校の戦略は見所のひとつ。伊勢路でも、出雲路に続く熱いレースが期待される。

昨年大会の覇者で今季開幕の出雲駅伝でも連覇し、昨季からの３大駅伝で４戦３勝の強さを見せる国学院大が優勝争いの中心になるだろう。エース山口、スーパールーキー鈴木、“山の名探偵”工藤を中心に出雲駅伝２位と健闘した早大、出雲駅伝で全６区間を３〜５位にまとめて３位となった創価大、全日本大学駅伝で最多の１６勝を誇る駒大も有力な優勝候補。出雲駅伝６位の城西大、同７位の青学大、同１０位の中大は出雲路から巻き返して優勝争いに加わる力を持つ。

ハーフマラソンで争われた箱根駅伝予選会（１０月１８日）から２週間で臨む中央学院大、順大、日大、東海大、大東大、日体大、立大は、どれだけ疲労回復できたか、が鍵を握る。

全日本大学駅伝の大会ルールでは、出場各校が１０月８日に選手１６人を登録。その中から１０月３０日正午までに１〜８区の選手と補欠５人を登録。レース当日の午前６時３０分まで区間登録選手と補欠登録選手を３人以内、交代できる。

駒大の全日本大学駅伝登録メンバーは以下の通り。

駒大の区間登録選手と補欠は以下の通り。

▽１区（ ９・５キロ）小山 翔也（３年）

▽２区（１１・１キロ）牟田 颯太（１年）

▽３区（１１・９キロ）帰山 侑大（４年）

▽４区（１１・８キロ）安原 海晴（３年）

▽５区（１２・４キロ）菅谷 希弥（２年）

▽６区（１２・８キロ）村上 響（３年）

▽７区（１７・６キロ）佐藤 圭汰（４年）

▽８区（１９・７キロ）山川 拓馬（４年）

▽補欠

伊藤 蒼唯（４年）

植阪 嶺児（３年）

島子 公佑（３年）

桑田 駿介（２年）

谷中 晴（２年）