◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗と崖っぷちで迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦の敵地・ブルージェイズ戦で“薄氷”の勝利。佐々木朗希投手（２３）が招いた９回無死二、三塁の大ピンチを４番手のグラスノーが“神救援”でしのいで３勝３敗で連覇に向けて逆王手をかけた。

グラスノーは第７戦の先発が有力視されていたが、総力戦ということもあってロバーツ監督は惜しげもなく投入した。試合後、指揮官は第７戦の先発投手について明言しなかったが「まだはっきりしていないが、グラスノーは登板可能。全員が登板可能だ」とした。この日先発で６回５安打１失点と好投し、日本人投手最多を更新するポストシーズン通算６勝目を挙げた山本由伸投手（２７）については「含まれない」と訂正したが、ＷＳ第４戦に先発し、７回途中４失点で黒星を喫した大谷翔平投手（３１）も中３日で先発する可能性がある。その場合、短いイニングを投げ、その後“大谷ルール”でＤＨとして試合に残るオープナーとなる見込みだが、球団史上初のＷＳ連覇をかけた運命の第７戦の先発マウンドには誰が上がることになるだろうか。

指揮官は大谷の先発について再度質問を受け「確定ではないが、可能性はある」と繰り返した。その上で「彼が先発で行くこととリリーフで出ることのどちらにどんな感触を持っているか、その温度感を確かめながら（本人と）話した。決断はほぼ固まりつつある」とし、中３日にも「みんな自信を持っている。第７戦で、これまでにやったことのないことがたくさん起こる試合。選手を信じて、勝つために全力を尽くすしかない」と力を込めた。