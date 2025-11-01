◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース3―1ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が31日（日本時間1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に「1番・DH」で先発出場し、1安打1申告敬遠で勝利に貢献。投手陣は先発の山本由伸投手（27）が6回5安打1失点、佐々木朗希投手（23）が救援登板で相手打線を封じた。球団史上初、MLBでは3連覇した2000年のヤンキース以来25年ぶりのWS連覇に逆王手をかけた。運命の第7戦は1日（日本時間2日午前9時開始予定）に行われる。

2点リードの9回だった。佐々木朗希が先頭のカークにフォークボールがすっぽ抜けて死球を与えると、バージャーに高めの直球を左中間に運ばれた。この打球がダイレクトで左中間フェンス下に挟まってしまう。この回から中堅に入ったディーンが手を挙げてアピールしたが、この隙に一気に打者走者のバージャーまでも生還した。これが、エンタイトル二塁打の判定となると、ブルージェイズ側はチャレンジしたが、判定は覆らなかった。無死二、三塁でプレー再開。代わったグラスノーがこの大ピンチで登板。クレメントを一飛に抑えると、ヒメネスの左飛で二塁走者のバージャーが飛び出し、併殺で試合終了。あっけない幕切れとなった。

もし、これがクッションボールとして跳ね返った場合でも、代走に入った一塁走者のストローはすでに三塁を回っており、1点差となってなおピンチを招く状況だった。

デーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で、プレーを止めたディーンの判断について「凄く良かった。ただ現行ルールでは、実はあのボールはプレーし続けるべきなんだ。後から“ボールが挟まった”とリプレーで確認できる。でも彼はそれを理解した上で判断していたし、外野審判もボールデッドを宣告したから結果的にうまくいった。いい判断だった」と振り返った。

SNS上でも「あの場面でボールが挟まるなんて…」「天文学的確率」「ドジャースは救われたな」などの声が挙がった。