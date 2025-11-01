◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3−1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースのタイラー・グラスノー投手が9回無死2塁3塁のピンチで登板。負ければブルージェイズの優勝が決まる大一番で無失点に抑え、ドジャースが望みをつなげました。

9回、3番手の佐々木朗希投手が先頭に死球、続くアディソン・バーガー選手には5球目を打たれると打球はフェンスとフィールドの間に挟まります。これがエンタイトル2塁打で無死2塁3塁となりました。

このピンチでグラスノー投手が登板。8番のアーニー・クレメント選手をフライアウトとすると、続く打者をレフトライナー。2塁ランナーが飛び出したのを見てキケ・ヘルナンデス選手がセカンドに送球しダブルプレー。大ピンチを切り抜け、3-1でドジャースが勝利しました。

この勝利に佐々木投手も山本由伸投手と抱き合い、安堵（あんど）の表情を浮かべ、SNSでは「グラスノーありがとう！」「佐々木朗希の笑顔が見られてよかった」などコメントが集まっています。