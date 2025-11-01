「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）

３２年ぶりのワールドシリーズ制覇に王手をかけたブルージェイズが接戦の末に敗れ、ドジャースに逆王手をかけられた。

衝撃の幕切れとなった。２点を追う九回裏、ドジャース佐々木を攻め、無死二、三塁の好機を作ったが、代わったグラスノーからクレメントが初球を打ち上げて一飛。１死二、三塁でヒメネスの打球はレフトライナー。二走のバーガーが飛び出してしまい、併殺に。リプレイ検証でも覆らず。球場は騒然。ブルージェイズナインも呆然とした表情を浮かべた。

ＮＨＫで解説を務めた田口壮氏は「慌てることはない。次の打者はスプリンガー。絶対にアウトになってはいけないところ。走塁ミス。この場面で起きたというところで、一気にドジャースに流れがいったんじゃないか。スプリンガーに回っていたらサヨナラ３ランっていう。３２年前のカーターが打った本塁打。歴史が繰り返すことはあるので、よぎってたんですけど。この幕切れは流れはドジャースにいったかなと僕は思っています。ブルージェイズは明日相当のパワーを入れていかないとはね返せない走塁ミスだと思う」と語った。