FANTASTICS木村慧人、ウェディングドレス姿を披露「衝撃的な可愛さ」「何着ても似合う」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/11/01】FANTASTICSの木村慧人が10月31日、自身のInstagramを更新。ウェディングドレスを着用した際のオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】LDH所属イケメン「衝撃的な可愛さ」本格ウェディングドレス姿
木村は「仮装できなかったから撮影で赤ちゃんとウェディングドレスを着た時のオフショを」とつづり写真を投稿。バブーシュカを被り赤ちゃんに扮したショットと、ウェディングドレスを着用したショット真を公開した。ウェーブがかかったセミロングのウィッグの上にはレースのヴェールも被っており、本格的な花嫁姿となっている。
この投稿に「衝撃的な可愛さ」「本格的」「花嫁けいちゃん可愛い」「何着ても似合う」「誰よりも綺麗」と反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】LDH所属イケメン「衝撃的な可愛さ」本格ウェディングドレス姿
◆木村慧人、ウェディングドレス姿を披露
木村は「仮装できなかったから撮影で赤ちゃんとウェディングドレスを着た時のオフショを」とつづり写真を投稿。バブーシュカを被り赤ちゃんに扮したショットと、ウェディングドレスを着用したショット真を公開した。ウェーブがかかったセミロングのウィッグの上にはレースのヴェールも被っており、本格的な花嫁姿となっている。
◆木村慧人のドレス姿に反響
この投稿に「衝撃的な可愛さ」「本格的」「花嫁けいちゃん可愛い」「何着ても似合う」「誰よりも綺麗」と反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】