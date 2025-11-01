サッカーのスペイン1部レアル・ソシエダードのMF久保建英（24）が1日のビルバオ戦で招集メンバー入りした。左足首負傷で公式戦3試合を欠場していたが、31日にクラブが発表した23人のメンバーに入った。

久保は日本代表で米国に遠征した9月6日の親善試合メキシコ戦で患部を痛めて回復が遅れ、日本国内で親善2試合を戦った10月の代表招集では14日のブラジル戦のみ出場。クラブ復帰後は順調に見えたが、18日の練習で痛みが再発して翌19日のセルタ戦を今季初めて欠場。別メニュー調整が続いて24日のセビリア戦、28日のスペイン国王杯1回戦ネグレイラでもベンチを外れていた。

地元紙ムンド・デポルティボによれば、久保はビルバオ戦に向けた3日間のチーム練習を問題なくクリア。復帰の準備が整っているもようだが、同紙は「どのようなコンディションで臨むかはまだ不明。現状では期待や彼の地位に見合うレベルに達しているとは言えない。おそらくベンチスタートになるだろう」と予想した。

その一方で「監督にとっては素晴らしい補強。教科書通り後半の試合を変える存在で切望されていた攻撃オプションであることは間違いない」と17位に沈むチームにとって久保の復帰は好材料と指摘していた。