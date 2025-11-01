柔道講道館杯が1日、千葉ポートアリーナで開幕した。大会1日目は女子7階級が行われた。

57キロ級パリ五輪銅メダルの舟久保遥香（27＝三井住友海上）は3回戦で、全日本実業個人選手権準優勝の実績を持つ込山未菜（23＝コマツ）に敗れた。初戦（2回戦）が不戦勝だったため、3回戦がこの日最初の試合。互いに指導1つで迎えた2分20秒過ぎ、豪快な腰車で一本負けを喫した。試合直後は「まだ受け入れられない…頭の中が真っ白です」とぼう然とした様子。取材に応じた後は、立ち止まって涙を流す姿も見られた。

舟久保は今年2月から活動拠点をフランスに移し、海外のトップ選手を相手に練習を積んできた。「刺激も得るものも多くてプラスになっている。確実に何かは変わっている」。2028年ロサンゼルス五輪へ向けて進化した姿を日本でも見せたいところだったが「五輪が終わってからやってきたことを今日は出せなかった」と悔やんだ。「来年の世界（選手権の）代表を目指していきたいと思っていて、その一番最初で力を発揮できなかったので、先は本当に分からないけど…」と言葉を詰まらせながら涙も。今後の活動拠点についてはこれから考えていく意向で「結果は結果なのでしっかり受け止めて、自分の置かれた状況の中でやっていきたい」と必死に前を向いた。