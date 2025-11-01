◇ワールドシリーズ第6戦 ブルージェイズ1―3ドジャース（2025年10月31日 トロント）

32年ぶりのワールドチャンピオンを目指すブルージェイズは10月31日（日本時間11月1日）、本拠でドジャースと戦ったワールドシリーズ（WS）第6戦に敗れ、対戦成績を3勝3敗とした。1日（同2日）の第7戦に勝利を収めたチームが世界一の称号を得る。ジョン・シュナイダー監督（45）は最終戦の先発マウンドを託すマックス・シャーザー投手（41）に大きな期待を寄せた。

敗戦後、会見に臨んだ指揮官はすでに、視線を運命の最終戦へと向けていた。先発マウンドを託すシャーザーの信頼度を問われると「非常に。彼も、皆もです」と即答。「スポーツで最高の言葉は“第7戦”です。感情や投球内容をうまくコントロールできる投手として、彼以上の適任者はいません。マックスは第3戦に登板することが分かった時から、第7戦の準備をしていました。だから、彼と明日の全員に、世界中の信頼を寄せています」と信頼と期待を口にした。

通算221勝右腕は延長18回の死闘となった第3戦に先発。4回1/3を3失点だった。中4日となる第7戦の登板を指揮官は「シリーズが始まる前に話しました。彼が第3戦に登板することが決まった時点で、彼が第7戦に登板することも分かっていました」と言う。「ロースターに登録されている全員が登板可能です。もしかしたらガウスマンも。明日は総力戦になります」と表情を引き締めた。

16日（日本時間17日）のマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第4戦では5回2死一塁の場面でシュナイダー監督がマウンドに歩み寄ると激高。鬼の形相で怒鳴って降板を“拒否”してダッグアウトへ追い返し、マリナーズのアロザレーナを空振り三振に仕留めてほえた。シュナイダー監督も「殺されるかと思った」と振り返る場面。“マッド・マックス”の異名を持つレジェンドが運命のマウンドで、実力と経験を見せつける。