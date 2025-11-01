TBS NEWS DIG Powered by JNN

発達した低気圧の影響で、北海道では雨や風が強まっています。大雨や暴風、高潮による浸水などに警戒が必要です。山陰や北陸、東北の日本海側にかけては、上空に寒気が流れ込む影響で大気の状態が不安定となり、局地的に激しい雨や雷雨になる所がありそうです。太平洋側は天気が回復して、日差しの戻る所が多い予想ですが、一部で、にわか雨があるかもしれません。

気温です。西日本から東日本にかけては、きのうより高い所が多く、20度前後の予想です。日差しのもとでは少し汗ばむくらいになりそうです。北海道はきのうより低く10度前後で冷たい雨となるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:11℃　釧路　:13℃
青森　:13℃　盛岡　:15℃
仙台　:20℃　新潟　:19℃
長野　:18℃　金沢　:18℃
名古屋:20℃　東京　:23℃
大阪　:21℃　岡山　:21℃
広島　:21℃　松江　:19℃
高知　:24℃　福岡　:21℃
鹿児島:24℃　那覇　:27℃

週間予報です。三連休は太平洋側を中心に晴れる所が多いでしょう。日本海側や北海道では、すっきりとしない天気が続きそうです。また、上空に強い寒気が次第に流れ込むため、来週前半にかけて気温が右肩下がりとなります。火曜日はこの秋一番の冷え込みとなる所もあるでしょう。