発達した低気圧の影響で、北海道では雨や風が強まっています。大雨や暴風、高潮による浸水などに警戒が必要です。山陰や北陸、東北の日本海側にかけては、上空に寒気が流れ込む影響で大気の状態が不安定となり、局地的に激しい雨や雷雨になる所がありそうです。太平洋側は天気が回復して、日差しの戻る所が多い予想ですが、一部で、にわか雨があるかもしれません。

気温です。西日本から東日本にかけては、きのうより高い所が多く、20度前後の予想です。日差しのもとでは少し汗ばむくらいになりそうです。北海道はきのうより低く10度前後で冷たい雨となるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :11℃ 釧路 :13℃

青森 :13℃ 盛岡 :15℃

仙台 :20℃ 新潟 :19℃

長野 :18℃ 金沢 :18℃

名古屋:20℃ 東京 :23℃

大阪 :21℃ 岡山 :21℃

広島 :21℃ 松江 :19℃

高知 :24℃ 福岡 :21℃

鹿児島:24℃ 那覇 :27℃

週間予報です。三連休は太平洋側を中心に晴れる所が多いでしょう。日本海側や北海道では、すっきりとしない天気が続きそうです。また、上空に強い寒気が次第に流れ込むため、来週前半にかけて気温が右肩下がりとなります。火曜日はこの秋一番の冷え込みとなる所もあるでしょう。