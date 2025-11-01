2017年からフランス・リヨンに住む日本人のロッコさんは、9歳、7歳、1歳の3人の子どもたちと、フランス人の夫と共に暮らしています。完璧主義や頑張りすぎる傾向に悩んでいましたが、フランスで暮らすようになったことで「こんなに肩の力を抜いても子どもはちゃんと育つんだ」と気が付いたそうです。今回は、そんなロッコさんの著書『フランス人はママを理由に諦めない』から一部を抜粋し、賢く手を抜いて自分らしく生きる暮らし方を紹介します。

【書影】フランス在住日本人ママが手に入れた、賢く手を抜き優雅に生きる暮らし方。ロッコ『フランス人はママを理由に諦めない』

子どもも大人も、食後はひとりで過ごす

子どもの落ち着きがない、集中力が持たない。そんな悩みはありませんか？

そんな方におすすめなのが、食後の習慣「Temps Calme（タン・カルム）」。

直訳すると「穏やかな時間」という意味で、幼稚園ではお昼寝や読書をすることが多いです。

とくに幼稚園は８時半から16時半までと長いため、午後に向けてエネルギーをチャージする大切な時間と考えられています。

タン・カルムの過ごし方

我が家でもこの習慣を取り入れ、３人の子どもたちは食後にひとりで過ごす時間を設けています。

理由は、朝から元気いっぱい遊んでいると夕方まで体力が持たず、疲れてイライラしたり、宿題に集中できなかったりするからです。また、週末や長期休暇は兄弟がずっと一緒にいるので、けんかが多くなることも気になっていました。この休憩時間は、そんな悩みを減らしてくれます。

小学生の２人の子どもは、この時間にレゴ遊びや読書をすることが多いです。誰にもじゃまをされずレゴの組み立てができるので、二男は「この時間がいちばん好き！」と話していました。１〜２時間あれば大きな作品を仕上げることができるので、達成感もあるのでしょう。

また、普段は手に取らない小説も「時間があるから読んでみようかな」という気持ちになるそうです。読書のメリットはたくさんあるので、子どもが自然に本を読んでくれるのはうれしいですよね。

親も楽しめる

子どもたちがそれぞれの時間を過ごしてくれるので、親の私たちも「Temps Calme」を楽しむことができます。

夫婦で食後のコーヒーを飲みながら日々の気づきを話し合う、次の夏休みの計画を立てる…そんな、ゆっくり会話ができるひとときにほっとします。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

もちろん、親だってこの時間で好きなことに取り組むのもよし。私は、子育て疲れしないためのリフレッシュ方法のひとつ、刺繍を行うことが多いです。短時間で集中するのですっきりしますし、意外とはかどるものですよ。

※本稿は、『フランス人はママを理由に諦めない』（扶桑社）の一部を再編集したものです。