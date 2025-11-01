情報伝達の最上位中枢器官で、全身の機能を統合・制御する司令塔＜脳＞。脳の部位は一度衰えるとなかなか回復しない反面、実はバックアップ機能を備えているそうで「元気な神経細胞によって、落ちた記憶力をカバーすることができる」と話すのが、老年病と認知症の専門医・遠藤英俊先生です。今回その遠藤先生の著書『こうして脳は老いていく』より、何歳からでも遅くない脳がよみがえる方法を紹介します。

【書影】あきらめなければ「脳は90歳でも鍛えられる」という、老年病と認知症の専門医・遠藤英俊先生の著書『こうして脳は老いていく』

「怒れる老人」になる原因は前頭前野の衰え

脳の老化は一般的な傾向としては、前頭葉（特に前頭前野）、海馬、側頭葉、頭頂葉、後頭葉、小脳、脳幹などの順に機能低下が起こりやすいといわれます。それでは、脳の偏りによってどんな老化のサインが現れるのでしょうか。

最初に紹介するのは、脳のリーダーともいえる前頭葉です。

特に、前頭葉にある前頭前野は、私たちの思考や行動をコントロールする脳の司令塔のような存在で、機能が低下すると、日常生活のさまざまな場面で老化のサインが現れます。

まず、怒りっぽくなったり、我慢できなくなったりします。

誰かにイラッとしたとき、「ここで怒鳴ったらまずいな」とグッと我慢できるのは、感情を抑えたり、冷静に判断したりする前頭前野が「ストップ！」とブレーキをかけてくれるからです。

しかし、前頭前野が衰えるとブレーキが効きにくくなり、ちょっとしたことでカッとなったり、つい衝動的な言葉を口に出してしまったり、感情をコントロールできなくなってしまいます。

感情をコントロールできなくなって怒鳴る老人

あなたは、近所のスーパーでレジ待ちしているときに、スマホでの支払いに手間取っている人に「何をモタモタしてるんだよ！」と大声で怒鳴っているお年寄りを見たことはありませんか。

かかりつけの病院の待合室で数分待たされただけなのに、イライラが募って怒って出ていく老人を見たことはありませんか。いずれも、感情をコントロールできなくなっているのが原因と考えられます。

他人の気持ちを理解したり、状況に応じて適切な行動を選んだりするのも前頭前野です。友人が落ち込んでいるときに「今はそっとしておこう」と気づけるのは、前頭前野のおかげなのです。

しかし、機能が低下すると、相手の気持ちを読み取るのが難しくなり、つい空気を読まずに発言したり、頑固になって自分の意見にこだわったりしがちになります。

それが原因で周囲との小さな衝突を起こすこともあります。

「記憶や注意力」も前頭前野が支えている

記憶や注意力も前頭前野が支えています。

予定を覚えておく、話を聞きながら要点を整理する、といった能力が衰えると、物事をスムーズに進められず、イライラが募ることも。頭の中で整理整頓していた引き出しが乱雑になって、必要なものをすぐに見つけられなくなるような感覚です。

脳の偏りによる現象はこれにとどまりません。前頭前野は、新しい状況に適応したり、異なる視点を取り入れたりする柔軟な思考もつかさどっています。

新しいスマホの使い方を覚えたり、急な予定変更に落ち着いて対応できたりするのは、前頭前野が機能しているからです。しかし機能が低下すると、考え方が硬直し、いつもと同じやり方にこだわり、変化を受け入れるのが難しくなります。

家族が新しい提案をしてきても「今までのやり方でいい」と頑なに拒否したり、些細な変化にイライラしたり。それが、感情の波をさらに大きくすることもあります。

前頭前野は複数の選択肢から最適なものを選んだり、タスクの優先順位を決めたりする判断力も支えています。

忙しい日に「まずこれをやって、次にあれをしよう」と計画を立てるのは、前頭前野の仕事。

しかし、この機能が低下すると、何から手をつければいいのか迷ったり、重要ではないことに時間をかけすぎたりするようになります。

物事が思うように進まずにストレスがたまり、「なんでこんな簡単なことができない！」と自分や周囲に怒りを向けることもあります。

さらに、自己モニタリングの能力も前頭前野が担っています。自分の発言や行動を客観的に見て、「これで大丈夫かな？」とチェックする力です。

この力が弱まると、場にそぐわない発言をしたり、冗談が度を越してしまったりすることもあります。

周囲から「最近、ちょっとデリカシーがないね」と言われたら、脳の偏りが起きているのかもしれません。



記憶や注意力も衰えてくる（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

「意欲やモチベーション」も前頭前野の重要な役割

意欲やモチベーションも前頭前野の重要な役割です。

新しい趣味を始めたり、毎日運動を続けたりするなど、「やる気スイッチ」を入れるのはこの領域。

何事にも無気力になったり、物事を始めるのが億劫になったりしていたら、前頭前野が衰えているのかもしれません。

時間管理や展望記憶も前頭前野です。

展望記憶は、「午後3時に病院の予約がある」「夕飯の買い物を忘れないように」と予定を覚えておく能力で、衰えると、約束を忘れたり、予定を立てても実行できなかったりすることが多くなります。

複雑な問題解決も前頭前野の得意分野です。

例えば、旅行の計画を立てるとき、予算や日程、移動手段を総合的に考えるのはこの領域の仕事。しかし、この能力が低下すると、複雑なタスクに圧倒されやすくなり、途中で投げ出したくなったりします。

「面倒なことはやりたくない！」と思うようになったら要注意です。

脳の司令塔といわれるだけに、前頭前野の機能低下による老化のサインは多岐にわたります。あなたも該当するシーンがいくつかあったのではないでしょうか。

【前頭葉が衰えることによる老化のサイン】

・怒りっぽくなる、我慢できなくなる

・頑固になって自分の意見にこだわる

・予定通りに物事をスムーズに進められなくなる

・聞いた話の要点を整理できなくなる

・変化を受け入れるのが苦手になる

・何から手を付けていいのか優先順位を決められなくなる

・うっかり失言が多くなる

・何事にも無気力になる

・新しいことを始めるのが億劫になる

・面倒なことはやりたくなくなる

※本稿は『こうして脳は老いていく』（アスコム）の一部を再編集したものです。