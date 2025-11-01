ポケットモンスターの靴下で秋冬コーデを楽しもう！ナイガイ新商品

2025年秋冬シーズン、株式会社ナイガイから「ポケットモンスター」デザインの靴下コレクションが登場。ピカチュウ、カビゴン、プリンなど、人気ポケモンをモチーフにした靴下は、【BASIC】【FASHION】【ROOM】【HOLIDAY】の4つのラインナップで展開され、日常から特別なシーンまで幅広く使えるデザインが揃っています。全国百貨店やNAIGAIオンラインショップで購入可能！

ポケモン靴下で日常に楽しさをプラス！



ナイガイの新作「ポケットモンスター」靴下コレクションは、日常使いにぴったりな【BASIC】ラインから、特別な日にも使える【FASHION】ラインまで幅広い選択肢があります。

ピカチュウ、カビゴン、プリンのワンポイントモチーフで、シンプルながらも遊び心のあるデザインが特徴です。

様々なカラー展開があり、自分のスタイルにぴったりなアイテムが見つかること間違いなし！家でもおしゃれを楽しみたい方には、【ROOM】ラインのハマグリパイルソックスやパイルカバーもおすすめ。

ホリデーシーズンにぴったり！華やかなデザイン



「ポケモン」の靴下コレクションには、【HOLIDAY】ラインも登場。ホリデーシーズンにぴったりなカラーや柄で、パーティーやお祝いの場でも活躍しそうなアイテムが揃っています。

シースルー素材やモノグラム柄が、ファッション性と実用性を兼ね備えた一足を提供。

カジュアルな日常使いから、特別な日に華を添えるアイテムまで、ポケモンデザインの靴下が秋冬のコーディネートに新しい風を吹き込んでくれること間違いなし♪

子供用靴下も充実！家族で楽しむポケモンデザイン

ポケモンの靴下コレクションは、大人だけでなく子供用アイテムも充実。ピカチュウやカビゴンのかわいらしいデザインで、子どもたちも楽しく履けること間違いなし！

また、シンプルなカラーやモチーフで、どんなコーディネートにも合わせやすいアイテムばかり。親子でお揃いの靴下を楽しんだり、ギフトとしてもぴったりの一足が見つかります。

家族で楽しむホリデーシーズンにも活躍しそうですね♪

ポケモンの靴下で秋冬を楽しむ！



ナイガイの「ポケモン」デザインの靴下コレクションは、日常使いから特別なシーンまで様々なシーンで活躍します。

ピカチュウやカビゴン、プリンなど、人気キャラクターが描かれた靴下で、コーディネートがもっと楽しくなります♪

ホリデーシーズンには特別なデザインも登場し、ギフトにもぴったり。あなたも、ポケモンの靴下でこの秋冬をおしゃれに過ごしてみませんか？