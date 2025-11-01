¡ãÊè¤¸¤Þ¤¤¡ä¤Ë¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÈñÍÑ¤¬É¬Í×¡©Æü·Ðµ¼Ô¡ÖÌµ½¡¶µ¤ÎÎî±à¤ä¸ø±ÄÊèÃÏ¤Ê¤é¤µ¤Û¤É¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬ÊîÄó»û¤Ç¡Ä¡×
¡Ö²È¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë·ì±ï¼çµÁ¤«¤é¡Ö¸Ä¡×¤Î»þÂå¤ËÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢Ä¤¤¤¤Î¡ÖÀµ²ò¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Áò¼°¤ä¤ªÊè¤ÎÌäÂê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¾ôÅÚ½¡ÁÎÎ·¡¦±»ô½¨ÆÁ¤µ¤ó¤ÈÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹µ¼Ô¡¦Âçµ×ÊÝ½á¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¶¦Ãø¡ØÄ¤¤¤¤ÎÃÍÃÊ Áò¼°¡¢Êè¡¢Ë¡»ö¡Ä¡Ä¤¤¤¯¤éÊ§¤¦¤Î¤¬Àµ²ò¤«?¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¡¢Ä¤¤¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÖÊ¹¤¤¿¤¯¤Æ¤âÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Â¾ð¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¶áÇ¯¡¢°ä¹ü¤òÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ø°Ü¤¹¡Ø²þÁò¡Ù¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡½¡½¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò½»¿¦¤¬¸ì¤ë¡¢Ä¤¤¤¤Î¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡£±»ô½¨ÆÁ¡¢Âçµ×ÊÝ½á¡ØÄ¤¤¤¤ÎÃÍÃÊ Áò¼°¡¢Êè¡¢Ë¡»ö¡Ä¡Ä¤¤¤¯¤éÊ§¤¦¤Î¤¬Àµ²ò¤«?¡Ù
* * * * * * *
Êè¤¸¤Þ¤¤¤¹¤ë¤Ë¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë
ÊîÄó»û¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¤ªÊè¤òÅ±µî¤·¤Æ°ä¹ü¤òÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤ò¡ÖÊè¤¸¤Þ¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¤¤¦¾ì¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀèÁÄÂå¡¹¤ÎÊèÀÐ·¿¤Î°ìÈÌÊè¤Î±ÊÂå»ÈÍÑ¸¢¤òÊÖ¤·¡¢¼ùÌÚÁò¤Ê¤É·Ñ¾µ¼Ô¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤±ÊÂå¶¡ÍÜÊè¤Ø¤È¾ì½ê¤ä¤ªÊè¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¡Ö²þÁò¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤ªÊè¤Î°ú¤Ã±Û¤·¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ä¹ü¤òÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ø°Ü¤¹¡Ö²þÁò¡×¤Ï£²£°£²£³Ç¯ÅÙ¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î16Ëü£¶£¸£¸£¶·ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯Á°¤Î£²ÇÜ¶á¤¯¤ÈµÞ·ã¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÆüËÜÊ©¶µ²ñ¤ÈÂçÏÂ¾Ú·ô¤¬23Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÈÌÊè¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Êè¤¸¤Þ¤¤¤ò´õË¾¤¹¤ëÍýÍ³¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡×¤È¡Ö±óÊý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬¤È¤â¤Ë£µ³ä¼å¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¤Î²áÁÂ²½¤ÈÅÔ»ÔÉô¤Ø¤Î¿Í¸ý½¸Ãæ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊè¤Î°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢±ó¤¯¤Þ¤Ç¤ªÊè»²¤ê¤ò¤¹¤ë·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤ò»ÒÀ¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î»×¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìµ½¡¶µ¤ÎÎî±à¤ä¸ø±ÄÊèÃÏ¤ÎÊè¤¸¤Þ¤¤
Ìµ½¡¶µ¤ÎÎî±à¤ä¸ø±ÄÊèÃÏ¤ÎÊè¤¸¤Þ¤¤¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª´ÊÃ±¤ÇÈñÍÑ¤â¤µ¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²æ¤¬²È¤Î¤ªÊè¤¬¤¢¤ëÅìµþÅÔ±Ä¤ÇºÇÂç¤ÎÊèÃÏ¡ÖÂ¿ËáÎî±à¡×¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß¤ÎÊÖ´Ô¼êÂ³¤¤ä¤ª¹ü¤Î°ÜÁ÷¤Î¤¿¤á¤Î²þÁòµö²Ä¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ì¤ÐÊèÀÐ¤ÎÅ±µî¹©»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å±µîÈñÍÑ¤Ï20Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£ÀÐºàÅ¹¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ì¤Ð¶È¼Ô¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ªÊè¤ò¼é¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö¤Î´ÉÍýÎÁ¤ò£µÇ¯°Ê¾åÂÚÇ¼¤¹¤ë¤È¡¢»ÈÍÑµö²Ä¤Î¼è¤ê¾Ã¤·ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤êÅìµþÅÔ¤¬Êè½ê¤ò¹¹ÃÏ¤Ë¤·¤Æ¡¢°ä¹ü¤Ï¡ÖÌµ±ïÄÍ¡×¤Ë²þÁò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¼«Æ°Åª¤ËÊè¤¸¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÊîÄó»û¤ÎÊè¤¸¤Þ¤¤
°ìÊý¤ÇÊîÄó»û¤Î¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÊîÄó»û¤ÎÊè¤¸¤Þ¤¤¤Ç¤Ï¡ÖÊÄ´ã¶¡ÍÜ¡×¤È¤¤¤¦µ·¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÉÛ»Ü¤È¤·¤ÆÉáÃÊ¤ÎË¡Í×¤ÈÆ±³ÛÄøÅÙ¤¬ÉáÄÌ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ªÎé¤â¹þ¤á¤Æ£³Ëü¡Á10Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊîÄó»û¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃÉ²È¤¬Êè¤¸¤Þ¤¤¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢ÊÄ´ã¶¡ÍÜ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï£µËü¡Á20Ëü±ß¤ÎÎ¥ÃÉÎÁ¤ò¤ª»û¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÊè¤ò½ä¤ëÈñÍÑ¤ÇºÇ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÎ¥ÃÉÎÁ¡×¤Ç¤¹¡£Î¥ÃÉÎÁ¤Ï¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾å¡¢¡ÖÁê¾ì¡×¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¿ôÉ´Ëü±ß¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¡³°¤Ê¶â³Û¤òÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¤â¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊîÄó»û¤ÎÊè¤¸¤Þ¤¤¤ò¤¹¤ëºÝ¤ËºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È
Á´ÆüËÜÊ©¶µ²ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¥ÃÉÎÁ¤ËË¡Åª¤Êº¬µò¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê©¶µ¤Î¹Í¤¨¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¡Ê¹ÊóÊ¸²½Éô¡Ë¤ÈÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÁÄÂå¡¹¤Î¤ªÊè¤ò°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊîÄó»û¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ªÎé¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¯¤é¤«¤ª¶â¤òÊñ¤à¤³¤È¤ÏÃÉ²È¤È¤·¤Æ¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª»û¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Îµ¿Ìä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤Î¤³¤È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÊîÄó»û¤ÎÊè¤¸¤Þ¤¤¤ò¤¹¤ëºÝ¤ËºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÃÉ²È¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÀèÁÄÂå¡¹¤Î¤ªÊè¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÆÂ²¤Î´Ö¤Ç¤¤Á¤ó¤È¹ç°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊîÄó»û¤Î¤´½»¿¦¤Ë¤â»ö¾ð¤òÏÃ¤·¡¢²þÁòÀè¤Î¿·¤·¤¤¤ªÊè¤Î¾ì½ê¤ä¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿ÆÂ²¡¢¤È¤ê¤ï¤±¤ªÊè»²¤ê¤ò¤¹¤ë»ÒÀ¤Âå¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÄ¤¤¤¤ÎÃÍÃÊ Áò¼°¡¢Êè¡¢Ë¡»ö¡Ä¡Ä¤¤¤¯¤éÊ§¤¦¤Î¤¬Àµ²ò¤«?¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£