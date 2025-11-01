香取慎吾がスタイリストの祐真朋樹とともにディレクターを務めるショップ「JANTJE_ONTEMBAAR（ヤンチェ・オンテンバール）」は、オープン7周年を記念し、11月8日（土）から11月11日（火）の4日間、北海道発・発明的チーズケーキ「CHEESE WONDER」とのコラボレーションパッケージを数量限定で販売する。

【写真】これまでのアートをコラージュした「J_O7」をあしらったパッケージ

「CHEESE WONDER」は、北海道日高町にある自社の放牧酪農場で育てた放牧牛乳と平飼い卵を使用した、生チーズスフレと生チーズムース、ザクザク食感のプレスドアーモンドクッキーの3層構造が特徴の生チーズケーキ。

ムース部分にたっぷりと空気を含ませることで、口に入れた瞬間にふわっととろけるような食感が楽しめ、スフレ部分は加熱せず生のまま使用することで、なめらかで濃厚な味わいを実現している。

作りたてを急速冷凍することで、解凍時間により変化する食感も楽しめる逸品。

コラボレーションパッケージの外装には、これまでのアートをふんだんに取り入れたコラージュ作品・2025 New ART Collectionの「J_O7」を使用。内容量は1箱6個入り、3480円（税込）となっている。



《いつまでも遊び心を忘れない、今まで見たことのないショップに》という思いから、2018年8月25日にオープンしたJANTJE_ONTEMBAARは、今年で7周年。

今回のコラボ商品も、アートと味覚の両方で楽しめる新しい体験を届けるものとなっている。