東宝芸能は1日、大相撲の元貴乃花親方（元横綱）の貴乃花光司氏（53）と元フジテレビアナウンサー河野景子（60）の次女、白河れい（23）が所属したと発表した。公式サイトで「この度、2025年11月1日より、女優の『白河れい』（しらかわ れい）が、東宝芸能に所属することとなりました。今後とも応援の程宜しくお願い申し上げます」と報告した。

白河れいも、同社を通じてコメントを発表。「この度、東宝芸能に所属させていただきました。これまでの環境で支えてくださった方々への感謝を胸に今後もお芝居をはじめ一つ一つのお仕事に真摯に向き合いながらひとりの人間としても成長していけるよう精進してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします！」とつづった。

白河は今年5月をもって、21年5月から4年間所属したスペースクラフト・エージェンシーを、契約満了で退社。インスタグラムで「ご報告です。この度、5月31日をもちましてデビュー前よりお世話になっておりました事務所スペースクラフト・エージェンシーを離れることとなりました」と報告。「4年前、はじめて事務所の面接に訪れた時のことを今でも鮮明に思い出します。絶えず大きな愛で包んでくださった事務所の皆様には心から感謝しております。最後まであたたかく送り出していただきました」とスペースクラフト・エージェンシーに感謝し、円満退社であることを強調した。

白河は、2年間の英国留学を経て21年4月に国内の大学に入学すると、同下旬から家族に内緒で芸能事務所を探し、オーディションサイトに登録した。そして、スペースクラフト・エージェンシーの目に留まり、同5月下旬に所属が決定した。

その後は1年間、演技の修業を積み、23年に入りフジテレビ関係者と面談の機会を持った。そして、同4月8日に都内で会見を開き、翌9日から同系でスタートした情報バラエティー番組「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）の月曜レギュラーで芸能界にデビューすると電撃発表。24年4月からは木曜レギュラーとなり、現在も出演を続けている。

女優業への意欲が強く、デビュー4カ月後の23年8月フジテレビで放送された深夜ドラマ「僕たちの校内放送」2、3話に出演し女優デビュー。同年9月には極秘渡米し、ブロードウェーのミュージカル鑑賞や現地の芸能関係者と接触した。24年1月期の同系「婚活1000本ノック」（水曜午後10時）で連続ドラマに初めてレギュラー出演。今年3月に大学を卒業し、4月期のフジテレビ系ドラマ「Dr．アシュラ」第3〜5話に出演していた。