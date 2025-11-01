間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜よる9：00〜）。第4話「黒」が11月1日に放送予定です。

【写真】《ちょんまげ》羽立のアパートへ向かうと…

同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。

そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために？

事件を止めるため動き出した2人の同級生。しかし彼らにも秘密があり……。

容疑者は同級生。真犯人は誰だ――？ノンストップの考察ミステリー。

小学生の時はクラスのリーダー的存在で『キング』と呼ばれ、現在は実家の塗装やを継いでいる一児の父・高木将役を間宮祥太朗さん。

高木の同級生で当時は『どの子』と呼ばれ、現在は「美人すぎる記者」として活躍している猿橋園子役を新木優子さんが演じます。

過去に深く関わりあった高木と猿橋が手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫っていく――。

主題歌は今年9月にメジャーデビュー26周年を迎えたポルノグラフティの『アゲハ蝶』。ドラマ内の随所にちりばめられた平成の《エモさ》を、懐かしくも新しいサウンドで彩ります。

＊以下11月1日放送回のネタバレを含みます。



日本テレビ系列・土曜ドラマ『良いこと悪いこと』

＜前回のあらすじ＞

「次、狙われるのはニコちゃんだ！」――。

同窓会で22年ぶりにタイムカプセルを掘り起こしたことで始まった連続殺人事件。真相を追う高木将の予感が的中し、ニコちゃんこと中島笑美（松井玲奈さん）が3人目の犠牲者になってしまった。警察は単なる交通事故として処理するが、高木と猿橋園子は「こんな偶然があるかよ」と、警察の判断に納得できず……。

やはり犯人は、高木たち6人が22年前に遊びで作った替え歌の歌詞通りに犯行を行っている……。

それに気付いた高木は、「次に狙われるのは、恐らくターボーだ」。高木の一番の親友だったターボーこと小山隆弘（森本慎太郎さん）。アメリカでアプリの開発会社を経営している小山は、偶然にも、新規事業のPR会見のため久々に日本に帰国していた。

しかし園子は、「たまたま日本に帰国……？」と、小山に疑惑の目を向ける。このタイミングで帰国したのは、本当に偶然なのか？もしかして、犯人は小山！？高木は「あいつなワケないだろ」と否定するものの、「そう信じたいだけじゃなくて？」と園子に言われ、返す言葉がなく……。

園子の調べでは、アプリ業界の革命児と呼ばれる小山には黒いウワサが絶えない。目的のためなら手段を選ばない男。園子は小山への疑いをますます強める。

高木は、小山が犯人のはずがないと思いつつも、園子に言われるまま小山に探りを入れる。すると小山は「誰にそそのかされてんだよ？」。事件の標的が園子に恨まれている6人だということに気付いていた小山は、園子が復讐しているに違いないと言う。

高木は「あいつが、そんなことするわけない。必死にもがいて、自分を変えてきたあいつが、復讐なんてするはずない」。しかし、高木の言葉は小山に届かず、「あいつを信じて、他の仲間を疑うのかよ……勝手にしろ」と、高木に背を向けて去ってしまう……。

真犯人は小山！？そんなはずはない、でも……。拭いきれない疑惑！

親友だった高木と小山の《空白の22年》とは――！？

＜第4話あらすじ＞

「もうこれは絶対に偶然じゃない」――。同級生を次々と襲う連続殺人事件。真相を追う高木将と猿橋園子の見立て通り、武田（水川かたまりさん）、桜井（工藤阿須加さん）、笑美に続いて襲われたのは、高木の一番の親友・小山隆弘だった。

一連の犯行は、高木たちが22年前に作った替え歌の順番通りに行われている……。恐らく5人目の標的は、《ちょんまげ》こと羽立太輔（森優作さん）で間違いない……！

22年前、将来の夢の絵に『刀を構えたちょんまげ姿の侍』を描いた羽立。4人と同じように、絵になぞらえて襲われるとしたら、刺殺！？

だとすれば、いつどこで狙われてもおかしくない。一刻も早く羽立に知らせたい高木たちは、学級委員長だった小林紗季（藤間爽子さん）に連絡。昔から母親同士が仲良しだった小林は、羽立の住所を知っていた。

小林が言うには、幼い頃に父親を亡くしている羽立は昨年、母親も亡くし、今は独りぼっちらしい。「何で急に羽立くん？」と尋ねてくる小林に、高木は「それは……」と言葉を濁す。

週末、高木は園子と小山と3人で、羽立のアパートへ向かう。オンボロのアパートから顔を出した羽立は、ボサボサの髪を輪ゴムで束ね、無精ひげを生やし、散らかり放題の部屋でひきこもり生活を送っていた。

久しぶりの再会だというに、羽立は高木たちの訪問に驚く素振りもなく、「僕の番か……」。ニュースで事件のことを知り、次に狙われるのが自分であることを分かっていたのだ。

「だってこれ……仕方ないよね。僕たちは……君をイジメてたんだから」。殺されても仕方がないと言う羽立は、台所から包丁を持ち出して園子に渡すと、「遠慮しないで。僕なんて、なんの価値もないんだから」と、ひと思いに殺してくれと要求。

生きる気力のない羽立に、「俺たちはおまえを守りに来たんだ。友達同士で守りあえば……」と説得を試みる高木たち。しかし、心を閉ざした羽立から、「友達なんかじゃない」と拒絶されてしまう――。

みんなで一緒に遊んだ友達のはずなのに……。羽立が心を閉ざすワケ、高木の知らない羽立の秘密とは！？

さらなる被害を食い止めようとする高木たちに、最悪の事態が待ち受ける！！