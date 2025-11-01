2024年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年8月29日）＊＊＊＊＊＊現在放送中のNHK大河ドラマ『光る君へ』。吉高由里子さん演じる主人公・紫式部が書き上げた『源氏物語』は、1000年以上にわたって人びとに愛されてきました。駒澤大学文学部の松井健児教授によると「『源氏物語』の登場人物の言葉に注目することで、紫式部がキャラクターの個性をいかに大切に、巧みに描き分けているかが実感できる」そうで――。そこで今回は、松井教授が源氏物語の原文から100の言葉を厳選した著書『美しい原文で読む-源氏物語の恋のことば１００』より一部抜粋し、物語の魅力に迫ります。

桐壺更衣の言葉

＜巻名＞桐壺

＜原文＞いかまほしきは命なりけり

＜現代語訳＞いきたいのは命の道です

桐壺更衣（きりつぼのこうい）は、父を亡くしたまま帝の後宮（こうきゅう）に入り、しかも更衣という低い身分だったため、宮廷での生活は、なにかと不安定なものでした。

しかし桐壺帝（きりつぼてい）の愛情は深く、帝との間に第二皇子をもうけることになります。その子が、のちの光源氏です。

ところがそれに怒った弘徽殿女御（こきでんのにょうご）や、その父右大臣一派の激しいいじめにあいます。

弘徽殿女御は帝との間に第一皇子をもうけており、やがては皇太子になることを望んでいました。その座を第二皇子に奪われることを恐れたのです。

激しいいじめ

桐壺更衣は、帝の部屋に向かう打橋（うちはし）に汚物をまかれたり、両側に戸のついた廊下に閉じ込められたりしました。

古代宮廷の時代ですから、上水道も下水道もありません。

汚物は樋洗童（ひすましわらわ）という係の者が宮廷の外へ持ち出します。

この係を手なずければ、こうしたいじめもできたのかもしれません。

廊下に閉じ込められた更衣が助けを求めたとしても、警護の者は右大臣の配下にあり、誰も助けてくれなかったのではないでしょうか。

寒い冬の夜であれば、とても惨（むご）いことです。

公の定め

桐壺更衣はついに病に倒れ、日に日に衰弱していきます。

桐壺更衣は、療養のため実家に帰ることを願い出ますが、帝は別れがつらく、それを許しませんでした。



けれども、いつまでもためらってはいられません。更衣の容体は、ほんとうに差し迫ったものだったからです。

そのうえ、神聖な宮中にあっては死は忌むべきものとされ、帝の妻であっても、宮中で亡くなることは許されませんでした。それが公（おおやけ）の定めなのでした。

そのため、たとえ自分の意思に反してでも、帝は、更衣を宮中から退出させなければならないのでした。

『源氏物語』が語りたかったこと

帝は「わたしを残して死への道を行くことはありませんね」と、更衣に語りかけます。

それに対して語ったのが、更衣の「わたしがいきたいのは、命の道です」でした。

「いきたい」には、「行きたい」と「生きたい」が重ねられています。

桐壺更衣の人生は、辛く苦しいことの連続だったでしょう。

けれども、生きるのがこれほど辛いのなら、いっそ死んで楽になりたいというのではなく、それでもなお生きたいと、更衣は言い残して亡くなることになります。

更衣は帝との間に、源氏というこの物語の主人公を産み、亡くなります。まるで源氏を産み、亡くなるために、登場してきたようです。

それでもなお、更衣は生きることを切望して物語から退場します。

『源氏物語』は、生きることを強く願い、心に誓うことを冒頭に記しました。それがこの物語が追い求める、大切なテーマだったからです。

