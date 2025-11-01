「仕事に向き合おうとしてもうまくいかない」「上司が何を考えているのかわからない」など、働く上での悩みや不安は、いくつになっても尽きないもの。このような悩みについて、関西テレビや国際交流基金での勤務経験を持つ神戸学院大学現代社会学部の鈴木洋仁准教授は、「社会学」に基づいて考えることで、働きやすくなるヒントが見つかると語ります。そこで今回は、鈴木准教授の著書『社会人1年目の社会学』から一部を抜粋し、社会学の視点から職場のモヤモヤを解きほぐしていきます。

なぜ歴史を学ぶと仕事がうまくいくのか

新卒1年目の男性「なんか、歴史に学べ、とか、ビジネス書とかネットでもよく言われてるけど、面倒だし、意味あるの？」

鈴木准教授「たしかに、いまの日本では、高校までだと、歴史＝暗記科目になりがちだから、そう思う理由もわかるよ。でも、だからこそ、あらためて歴史について考えてみない？」

「歴史を学ぶ意味がわからない」「テストのための暗記でしょ？」そんなふうに思っている人は少なくありません。しかし、歴史の本質は“物語”を楽しみながら、過去の出来事の「なぜ？」を考えることにあります。

「歴史は繰り返す」とよく言われますが、重要なのは「この時こういう人がこうしていたら、こうなった」という因果関係や理屈、つながりの読み解きです。乱暴に言えば、細かい名前も年代も、どうでもいい。でも、だとしたら、「歴史」ではなくて論理学で十分かもしれない。いったい、どこに「歴史」を学ぶ意味があるのでしょうか？

「もし、信長がこうしていたら……」と考えてみる

ここで登場するのが「統計的因果推論」です。過去のデータや事例をもとに「何が原因で、何が結果か」を論理的・統計的に推測する手法です。たとえば、あなたの職場で、新しいキャンペーンを打ったら売上が伸びた、としましょう。でも、その売上増が本当にキャンペーンの効果なのか、他の要因（季節や競合他社の動きなど）が関係していないかを見極めなければなりません。原因と結果の関係＝因果を、予想する＝推論、というわけです。さらにそこに「統計的」＝データを入れるのです。

織田信長は、誰もが知っています。彼が天下統一に迫った背景には、家臣団の統率や新しい技術の導入、敵対勢力の分断など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。

「もしここで信長が別の選択をしていたら、どうなっていたか？」と考えること自体が、現代のビジネスで「この施策が成功したのはなぜか？」「他に影響した要因は？」と考える姿勢に直結します。

歴史を学ぶことは、まさにこの「因果推論」の訓練です。歴史上の出来事を「単なる出来事の羅列」ではなく、「なぜそうなったのか」「何が原因でどんな結果につながったのか」と物語として考えることで、ビジネスにも応用できる「仮説思考」や「パターン認識力」が養われます。

統計的因果推論では、「ＡならばＢ」という規則性をデータから導き出し、未来の意思決定や戦略立案に役立てます。ビジネスの現場で「これまでこういう場合が多かったから、今回もこうなる可能性が高い」と考えるのは、まさに歴史的な因果関係をビジネスに応用している例です。

過去の出来事を「なぜ？」と問い続ける

また、歴史を学ぶことで「一度きりの事例」からでも、そこに潜むパターンや教訓を抽出する力が身につきます。

大河ドラマや歴史漫画でもかまいません。物語として歴史を楽しみながら、「なぜこうなったのか？」を考えるクセをつけることで、自然とビジネス思考が磨かれていきます。



たとえば、企業の失敗事例や成功事例を歴史になぞらえて分析することで、「似たような状況ではこういう結果になりやすい」という“経験知”が蓄積されます。これは、統計的因果推論が目指す「過去のパターンから未来を予測する」ことと本質的に同じです。

歴史を学ぶことは、単なる知識の詰め込みではありません。過去の出来事を「なぜ？」と問い続けることで、現代のビジネスや人生の意思決定に役立つ「因果関係を見抜く力」が身につきます。そしてこの力は、リーダーシップや危機管理、戦略的思考など、あらゆるビジネススキルの土台となります。

歴史を「仮説」として使う

歴史を学ぶ最大の意義は、「過去の物語」を自分なりの仮説や推論の材料として活用できることにあります。「歴史は繰り返す」と言われるように、過去の因果関係やパターンは、現代のビジネスや社会でも繰り返しあらわれます。

フィクションを楽しむ感覚で、「なぜこうなったのか」「もし違う選択をしていたらどうなっていたか」と考えてみてください。その思考法こそが、ビジネスの現場で複雑な問題に直面した時、冷静に因果関係を見抜き、最適な意思決定を下す力につながるのです。

歴史を学ぶことは、テストのための暗記ではありません。過去の物語を楽しみながら、「なぜそうなったのか？」と因果関係を考えるクセをつけることで、ビジネスに必要な「仮説思考」や「パターン認識力」が自然と身につきます。何でもかまいません。歴史を「物語」として味わいながら、そこに潜む因果関係を探ることで、あなたの仕事は、きっと広がっていくでしょう。

※本稿は、『社会人1年目の社会学』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。