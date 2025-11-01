偉人の知られざる逸話や、教科書には載っていない真実など、掘り下げれば掘り下げるほど日本史はおもしろくなります（構成：山田真理）

時代劇でお決まりの＜判決シーン＞だが、史実での判決の下され方は…

「過去」の出来事を「今」に生かすために

日本史というと、学校で教わった知識のままで止まっている人が多いかもしれません。しかし歴史学の世界では、新たな史料の発見や調査、遺跡の発掘などを通じて、日々研究が進んでいます。お子さんやお孫さんの教科書を覗いてみると、自分が学んでいた頃とずいぶん記述が変わっていることに驚くのではないでしょうか。

歴史の知識をアップデートしていくことは、特にこれからの社会において大事なことだと私は考えています。

というのも、たとえばアメリカでトランプ大統領が国立博物館などの展示から「反米的な思想」を排除するよう求めるなど、特定の勢力が自分たちの主張を通したいがために、歴史を恣意的に解釈する動きが世界の各地で見受けられるからです。

日本においても、「これが伝統だ、昔から決まっていることだ」と声高に言われた時、「それは違うんじゃないか」と反論するには、正しい知識が必要になるでしょう。

過去の出来事を学ぶことは、今の社会が抱える問題を理解し、解決するためのヒントを得ることにもつながります。歴史は、「今」に生かすための知恵の源泉ともいえるのです。

今回は私の専門分野である日本中世史から、「政治」「経済」「文化」「社会」のトピックを抜き出してクイズ形式で解説します。

私が歴史について語る時、大切にしているのは、できるだけその時代のリアルに迫るということ。もちろん近代以前には今のような統計もありませんし、残された史料も限られている。ましてや現代とは社会の仕組みや人々の生活が違い、簡単に比較できないこともあるでしょう。それでも当時の人々のリアルを感じることで、さまざまな発見があると思います。

もし興味を持ったトピックがあれば、ぜひ専門書などにあたって深く勉強してみてください。「こんなことまでわかっているんだ」「今の世の中にも通じる話かもしれない」と好奇心が広がり、より人生が楽しく豊かになっていくことでしょう。

【本郷先生が出題 日本史おもしろクイズに挑戦！】

Q. 鎌倉時代は、県知事ポストをお金で買うことができた？【政治】

〇 or ×？

任地に行かず都に残る国司たちも

中世の日本には、成功と書いて「じょうごう」と読む制度がありました。もともとは、律令政治が行われた古代、寺院建立などの公共事業に私財を投じてくれた人を、朝廷が官職に任命することを指した言葉です。

その後ますます財政難に陥った朝廷は、名誉のための官位だけでなく、「国司」のような利権のからむポストも売りに出すようになります。

国司は、現在の都道府県知事にあたる官職。戸籍の作成や裁判など地方行政を幅広く担い、いちばんの旨みといえるのが租税の徴収です。国司のさらに上の地位である国主になると、土地の民から集めた税をまとめて朝廷へ送る際、総収入から一定額を送ればよかったため、多めに税を集めて余剰を自分の懐に入れることができました。

国司は本来任国の役所で働くべきものですが、「都を離れたくない」という理由から代理人を現地に派遣することも横行。任地によっては土地の開発が進まず税金が取れなかったり、下役人の力が強くて徴税に協力してくれなかったりなどの問題があり、それを都にいる国司に報告するのも代理人の大事な仕事の一つだったのです。

歌人として名高い藤原定家は、「信濃守（しなののかみ）（現在の長野県）の国司の職を買わないか」と打診されたことがありました。しかし代理人となる家来を先に派遣して調べたところ、「下役人が強くて余剰金は取れなそうだ」という報告を受け、買うのをやめたという記録が。

そんな国司のポストは、いったいいくらで買えたのか。史料で確認できる最も高額な例として、鎌倉時代の1264年に三河国（現在の愛知県東部）の国司を3600貫で買った人がいたことがわかっています。現代のお金に換算すると約3億6000万円。3億円払っても、稼げる国の国司になれば、十分に元は取れたということなのでしょう。

【答え＝○】