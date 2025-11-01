山形県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位は「米沢市」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国の10〜60代の男女250人を対象に「老後に住みたい市」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、山形県の市で「老後に住みたいと思う」市ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
上杉謙信を家祖とする上杉家の城下町として栄えた歴史があり、市内には米沢城跡にある上杉神社など歴史的建造物が点在。日本三大和牛の1つとして有名な「米沢牛」をはじめ、全国で上位の生産量を誇るさくらんぼなど、自然が育んだ豊かな食文化を堪能できます。
回答者からは、「県南なので山形県内で冬も比較的暖かいので老後に過ごすのに良さそう、食事もおいしい。山形新幹線が通っていて東京まで2時間半くらいで行けるのも良い」（40代男性／岩手県）、「自然災害のリスクが比較的少なく、歴史と伝統を重んじる安定したコミュニティがあるから」（30代女性／北海道）、「旧米沢藩の城下町で歴史を感じるから。また、エレクトロニクス関係の企業や工場が多くて、街自体も意外と発展しているから」（50代男性／長崎県）、「自然が豊かで落ち着いた環境があり、静かに老後を過ごせそうだから」（30代女性／東京都）などの声がありました。
山形新幹線とJR奥羽本線（山形線）が乗り入れる「山形駅」からは仙台や東京へもアクセスしやすく、駅周辺は駅直結のショッピングモール「S-PAL山形」やホテル、総合病院など生活に便利な施設が集積しています。市の中心部ではタワーマンションや新たな市民会館の建設など、複数の再開発プロジェクトが進められています。
回答者からは、「生活に必要な施設が揃っており、医療アクセスも安心です。自然環境が豊かで、四季折々の景色を楽しみながら穏やかに過ごせます」（30代女性／秋田県）、「仙台に行きやすいので医療などの面で選択肢が多そうだから」（30代女性／岩手県）、「老後はある程度都市部に住みたいから」（50代女性／北海道）、「総合病院やクリニックが多く、老後安心して生活できそうなので」（30代女性／その他）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：米沢市／66票山形県最南部に位置し、福島県と県境を接する米沢市。奥羽山脈や吾妻連峰など2000m級の山々に囲まれ、四季折々の自然が楽しめる8カ所の温泉地を有します。山形新幹線の停車駅「米沢駅」周辺には「イオンタウン米沢」などショッピングモールや医療施設、学校などが集積し、市街地から少し足を伸ばせば雄大な自然に触れ合える環境に恵まれています。
回答者からは、「県南なので山形県内で冬も比較的暖かいので老後に過ごすのに良さそう、食事もおいしい。山形新幹線が通っていて東京まで2時間半くらいで行けるのも良い」（40代男性／岩手県）、「自然災害のリスクが比較的少なく、歴史と伝統を重んじる安定したコミュニティがあるから」（30代女性／北海道）、「旧米沢藩の城下町で歴史を感じるから。また、エレクトロニクス関係の企業や工場が多くて、街自体も意外と発展しているから」（50代男性／長崎県）、「自然が豊かで落ち着いた環境があり、静かに老後を過ごせそうだから」（30代女性／東京都）などの声がありました。
1位：山形市／117票県庁所在地で県内で人口最多の都市、山形市。「山形城跡」や「最上義光歴史館」など歴史的スポットが点在し、明治・大正時代のレトロな建物が立ち並ぶノスタルジックな街並みは、観光地としても人気を博しています。
山形新幹線とJR奥羽本線（山形線）が乗り入れる「山形駅」からは仙台や東京へもアクセスしやすく、駅周辺は駅直結のショッピングモール「S-PAL山形」やホテル、総合病院など生活に便利な施設が集積しています。市の中心部ではタワーマンションや新たな市民会館の建設など、複数の再開発プロジェクトが進められています。
回答者からは、「生活に必要な施設が揃っており、医療アクセスも安心です。自然環境が豊かで、四季折々の景色を楽しみながら穏やかに過ごせます」（30代女性／秋田県）、「仙台に行きやすいので医療などの面で選択肢が多そうだから」（30代女性／岩手県）、「老後はある程度都市部に住みたいから」（50代女性／北海道）、「総合病院やクリニックが多く、老後安心して生活できそうなので」（30代女性／その他）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)