「5000円の割引券で日焼け止めやハンドクリームを購入」36歳女性が美容代節約にすすめる株主優待
現在上場企業の1400社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、夫（38歳）、子ども（4歳、1歳）
居住地：静岡県
雇用形態：医療従事者
世帯年収：本人不明、配偶者800万円
現預金：1500万円、リスク資産：200万円
▼リスク資産内訳
・日本株200万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、「ヤーマン＜6630＞」だそう。
「ヤーマンのパウダーファンデーションを使ってみたところ」使用感が気に入り、優待として「年に1度公式通販サイトで、使える5000円の優待割引券がもらえると分かったため」購入を決めたと言います。
今では「5年以上、500株以上保有」しているため、もらえる優待割引券も「2万3000円分」となり、パウダーファンデーションだけでなく「日焼け止めやBBクリーム、ハンドクリーム、化粧水の購入に使っている」とのこと。おかげで「美容代をかなり節約できている」とあります。
株主優待の魅力について「いつもよりちょっとぜいたくな気分を味わえる」一方で、「優待があることによって、株価が下がっても手放す覚悟ができない」難しさもあると言います。
今後購入を考えている優待銘柄は「オリエンタルランド＜4661＞」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
