第2戦は9回1失点完投、第6戦は6回5安打1失点

【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）

ドジャース・山本由伸投手が31日（日本時間11月1日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に先発登板。6回5安打1失点の好投でシリーズ2勝利目を挙げた。試合後の会見では「なんとかリードを守りながらつなぐことができました」と安堵の表情を見せた。

初回は1死から失策でピンチを背負うも、ゲレーロJr.を三併殺に仕留めてピンチを脱出した。味方が先制した直後の3回にはスプリンガーに適時打を浴びたが、以降はピンチを脱し、スコアボードにゼロを並べた。6回1死からは左翼スタンドからファンが乱入するハプニングも起こったが、2死一、二塁のピンチでバーショから空振り三振を奪った。

山本は25日（同26日）のワールドシリーズ第2戦で9回1失点完投勝利をマーク。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に続いて、ポストシーズンでの2試合連続完投は2001年のカート・シリング以来、24年ぶりの快挙だった。ワールドシリーズは15イニングを投げて自責点2とエースの投球を見せている。

山本降板後はブルペン陣が粘り、最後はE・ヘルナンデスのビッグプレーも飛び出して3勝3敗のタイに戻した。山本は「調子自体はよかった。なんとかリードを守りながらつなぐことができました。よかったと思います」と安堵の表情を見せた。第7戦については「もちろん、行けと言われたら行けますけど。できれば応援を頑張りたい」と話した。（Full-Count編集部）