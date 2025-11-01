26年前、名古屋市西区で主婦の女性を殺害したとして、31日、69歳の女が逮捕された事件で、警察がことしに入り女から複数回事情を聴いていたことが分かりました。

【写真を見る】26年前の名古屋主婦殺害事件 警察が逮捕の女（69）を出頭前に複数回事情聴取 被害者とは面識なしか

逮捕された名古屋市港区のアルバイト、安福久美子容疑者69歳は1999年、西区のアパートで、主婦の高羽奈美子さん当時32歳の首などを刃物で刺して殺害した疑いがもたれています。

安福容疑者は高羽さんの夫、悟さんの高校の同級生で、先月30日、1人で警察署に出頭しました。

（高羽さんの夫悟さん 31日）

「（高校時代）安福容疑者から告白を受けていた。応えられなかった。奈美子さんと容疑者に面識は？ないと思う。接点はなかったと思います。自分の知り合いだったので奈美子に申し訳ないという気持ちはある」

警察はことしに入り、事件の関係者として安福容疑者から複数回事情を聴いていて、DNAの提出を求めましたが拒否されていたことが警察への取材で新たに分かりました。

警察が殺害の動機などを調べています。