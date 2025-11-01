“ディズニーキャラ”がプチケーキに！ 「銀座コージーコーナー」クリスマス限定コレクション登場
「銀座コージーコーナー」は、12月1日（月）〜12月25日（木）の期間限定で、ディズニーキャラクターをデザインしたプチケーキアソート「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入）」を、全国の生ケーキ取扱店で販売する。
【写真】ポーチ付きなど“焼菓子ギフト”も！ クリスマス限定スイーツ一覧
■スティッチやエルサもデザイン
今回登場する「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入）」は、ディズニーの人気キャラクターたちをモチーフにした、クリスマス限定のプチケーキアソート。
ホワイトチョコホイップクリームとラズベリーグラサージュのタルトで仕立てたミッキーマウスや、苺ホイップクリームとココアスポンジを合わせたミニーマウスなど、見た目もキュートなケーキをラインナップ。
また、ミッキー＆フレンズに加えて、『リロ＆スティッチ』のスティッチ＆スクランプとリロ、『アナと雪の女王』のエルサ＆アナ、オラフなど、人気キャラクターも表現。プチケーキは、クリスマスムードあふれるイラストが描かれた華やかな専用BOXに詰めて提供される。
さらに、ミッキーマウスをさがら刺しゅうでデザインしたポーチや、ツリー型BOXに焼菓子を詰めたプチギフトも用意するほか、クリスマスまでのカウントダウンが楽しめる「＜ディズニーツムツム＞7デイズアドベント」や、ホリデームード満載の「＜ディズニー＞クリスマスギフト」など、手土産にぴったりな焼菓子ギフトも展開される。
