º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ÎËÜÅÄ·½Í¤»á¡¢Íèµ¨¤«¤é¸ÅÁã¤ÎÀ¾Éð¤ÇÂÇ·âÅê¼ê¤È¤·¤ÆÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡¡¡Ö²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ËÜÅÄ·½Í¤Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢10·î30Æü¤«¤é¤Î¸ÅÁã¡¦À¾Éð¤Î½êÂô½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íèµ¨¤«¤éÀ¾Éð¤ÇÂÇ·âÅê¼ê¤È¤·¤ÆÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸½ºß¤Î¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡16Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¤ÎÎ¾ÎØ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ËÜÅÄ¤Ï¡¢24Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø°ÜÀÒ¡£ÄÌ»»147»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·12¾¡21ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦93¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£10Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Î²ù¤¤¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë·é¤¯·èÃÇ¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢º£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤ê¤âÁ´Á³Á°¤ËÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ËÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¯Ä¹¤¯Â³¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç1Ç¯ÌÜ¤«¤é³èÌö¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç´ïÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤±¹þ¤à¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤À¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¾¤ËÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤¦1Ç¯¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìîµå°ÊÁ°¤Ë´Ä¶¤Ë´·¤ì¤ëºî¶È¤«¤é¤â¤¦1²ó¤ä¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄ¶°ìÎ®Åê¼ê¿Ø¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¡ØÄÌÍÑ¤â¤·¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤â»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤ÇÌÂ¤¤¤Ê¤¯Åú¤¨¤Ï½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÀ¾Éð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ÌòºÇ¸å¤Î1Ç¯¤ò¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç²á¤´¤»¤¿·Ð¸³¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇ»¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¿ÍÀ¸½é¤Î´ØÀ¾¤Ç¤ÎÀ¸³è¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦´Ä¶¤òÃÎ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÄË´¶¤·¤¿¤Î¤¬¸ÅÁã¤Ø¤Î´¶¼Õ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ®ÀÓ¤â¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÄ¹¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë²¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢¸ÅÁã¤À¤Ã¤¿¡£10Ç¯Á°¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Æü¤Î¤³¤È¤òºÆ¤Ó»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÂç³ØÂ´¶È»þÅÀ¤ÇÄ´ºº½ñ¤¬¤¤¿¤Î¤â¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤¢¤ÎÆü¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤òÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡¢ºÆ¤ÓÀ¾Éð¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ö°úÂà¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿»þ¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¸¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºÇÂç¸Â¤Î²¸ÊÖ¤·¤òÀÀ¤¦¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë