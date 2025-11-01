山田裕貴、“ひも”がトラウマ「俺はヤングマンじゃない」 5年間担当のスタイリストのセンスに困惑
俳優の山田裕貴（35）が、10月31日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演。担当スタイリストの“センス”に困惑した。
【写真】傷だらけ…松葉杖に包帯姿の山田裕貴
担当のスタイリストと仲が良いという山田。そのスタイリストが提案してくる衣装が”ひも付き“が多いことで困惑しているという。山田は「ひもが流行っていると言われた」「（衣装に付いているひもが）床に付くぐらいだった」「ヤングマンみたい」とひも付きファッションについて説明。さらに靴の後ろにも30本ほどのひもがついていたことがあり、トラウマになったと告白した。
そこで担当スタイリストがスタジオに登場し「ひもはすごい流行ってる」「ひもの商品ばっかり」と紐付きファッションが流行っていることを説明。だが、MCの千鳥・大悟から「なぜひもの付いた服を着ない？」と自身のファッションをツッコまれると「ちょっと邪魔かも」と本音を吐露。山田にだけ着せて自分は着ないスタイリストのトークにスタジオからは笑い声が上がった。
【写真】傷だらけ…松葉杖に包帯姿の山田裕貴
担当のスタイリストと仲が良いという山田。そのスタイリストが提案してくる衣装が”ひも付き“が多いことで困惑しているという。山田は「ひもが流行っていると言われた」「（衣装に付いているひもが）床に付くぐらいだった」「ヤングマンみたい」とひも付きファッションについて説明。さらに靴の後ろにも30本ほどのひもがついていたことがあり、トラウマになったと告白した。
そこで担当スタイリストがスタジオに登場し「ひもはすごい流行ってる」「ひもの商品ばっかり」と紐付きファッションが流行っていることを説明。だが、MCの千鳥・大悟から「なぜひもの付いた服を着ない？」と自身のファッションをツッコまれると「ちょっと邪魔かも」と本音を吐露。山田にだけ着せて自分は着ないスタイリストのトークにスタジオからは笑い声が上がった。