「浪速のロッキー」と親しまれた元プロボクサーで俳優の赤井英和（66）が10月31日深夜放送のテレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（深夜0・45）に出演。高校の入試会場で遭遇したという大物芸人について語った。

大阪出身の赤井は高校時代からボクシングを始め、近大在学中にプロボクサーに転向。当時の日本記録となるデビューから12戦連続KO勝利などの成績を残した。1989年には芸能界へ転身し、映画「どついたるねん」の主演で話題になるなど、俳優、タレントとして活躍している。

赤井は中学時代からやんちゃで成績は絶望的だったが、高校は兄から絶対に受かるはずのない浪速高校に受かってみせろと挑発され、まさかの合格を果たしたという。

さらに浪速高校よりも難関とされる住吉高校も受験。会場で机に足を載せていると、ある人物と一触即発のにらみ合いとなった。

その人物は「トミーズの雅です」と赤井。お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣は「雅さんも名の知れた番長でしたからね」と説明した。

ケンカにはならなかったのかと問われると赤井は「その時のことは私全然覚えてないんですわ」とあっさり。「他の生徒はみんな一緒くたに見えてましたから」と続けると、柴田は雅の感想として、当時赤井を見た瞬間から「強そうだな」と思っていたと伝えた。

柴田はさらに「ちなみに雅さんは、合格発表の時にですね、自分の受験番号より先に赤井さんの番号を探してですね、赤井さんが落ちていることを確認してガッツポーズをしたそうです」とぶっちゃけた。

「その後スパーリングとかでも結構やられているんですよね」とボクシングで関わっていたと続けると、赤井は「そうです。雅は高校3年からプロになりましたから」と明言した。

番組では雅は西日本ミドル級新人王、日本スーパーウエルター級1位などの成績を残したと紹介、赤井は「で私がプロのジムに行って、練習に行って、スパーリングさしてもらいました」と振り返った。

「まあまあ、雅とスパーリングするんやったらね、まあほんま、こっち（右に）打ってもこっち（左に）打っても顔に当たりますからね。こっち打っても、あっち打っても顔や」と顔が大きいために当たりやすいと笑わせると、柴田は「何度もスパーリングされてですねえ、なんと雅さんは鼻の骨が折れていたということに気付かずスパーリングをやっていたそうですからね。相当な試合だったんだと思います。お二人の試合はね」とも明かした。