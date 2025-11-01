ドジャースが逆王手！3勝3敗で決着は第7戦に 山本由伸が6回1失点の好投 佐々木朗希9回がピンチ招くも逃げ切り勝ち



山本由伸 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月31日（金）（日本時間11月1日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

現地31日（日本時間11月1日）、舞台をトロントのロジャース・センターに移したワールドシリーズ第6戦が行われ敵地でドジャースが3-1で勝利した。

ドジャース先発の山本由伸投手（27）が6回1失点好投。打線も集中打をマークし最後はグラスナウが抑えてドジャースが3勝3敗のタイに追いつき敵地で逆王手をかけた。



山本由伸 PHOTO:Getty Images

ブルージェイズの先発ガウスマン（34）が初回から快投を見せ、ドジャース打線から2回までに5奪三振を記録。

ドジャースも先発の山本が強打のブルージェイズ打線を2回までノーヒット。打たせて取る投球で凌いでいた。

試合が動いたのは3回。ドジャースはエドマン（30）の二塁打を起点に2死一、二塁のチャンスを作るとスミス（30）とベッツ（33）のタイムリーで3点を先制。打順を入れ替えたことが功を奏した。

その裏、ブルージェイズもスプリンガー（36）がタイムリー安打を放ったが、山本が踏ん張り1点に食い止めた。

中盤はガウスマン、山本ともに投球が冴えて4回から6回の間、ドジャースはノーヒット。ブルージェイズは6回に一打同点のチャンスを作るも、山本のスプリットを攻略できなかった。

リリーフに勝利を託したドジャースは7回をロブレスキ（25）が無失点で切り抜けると、8回からは佐々木朗希（23）がマウンドへ。



佐々木朗希 PHOTO:Getty Images

だが、佐々木は制球が安定せず1死一、二塁とピンチを背負うもビシェット（27）をショートフライ、バーショ（29）をセカンドゴロに抑えてゼロに抑えた。

しかし9回。佐々木は先頭のカーク（26）にスプリットが抜けて死球を与えると、続くバーガー（25）がセンターへエンタイトルツーベースヒット。無死二、三塁という一発が出ればサヨナラ負けという大ピンチに。

ここでドジャースはマウンドへグラスノー（32）を送ると、力強い投球でブルージェイズ打線を抑えてゲームセット。ギリギリのところで凌いだ。

この勝利でドジャースはシリーズ3勝3敗のタイに持ち込み、世界一連覇へ望みをつなげた。

