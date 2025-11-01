将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は11月1日、京都市の「総本山 仁和寺」で第3局2日目の対局が行われている。注目の一戦は、中盤の勝負所から終盤戦へ。盤上は藤井竜王がやや有利に立っていると見られており、今後の展開から目が離せない。

【中継】藤井竜王VS佐々木八段 注目の第3局（生中継中）

藤井竜王の2連勝で迎えたシリーズ第3戦。世界遺産・仁和寺を舞台に争われている一戦は、佐々木八段が意表の四間飛車を志向し、挑戦者のペースで進行していた。

佐々木八段の封じ手開封から再開された対局2日目。ABEMAで解説を務める杉本和陽六段（34）は、封じ手の飛成は「自陣の隙をなくすための手堅い一手で、竜を作って手厚くして息長く中盤を戦っていこうという方針」と解説していたものの、佐々木八段はその後に攻め合いを決断した。

同じく解説を務める鈴木大介九段（51）は「決め急いだ感じがして、藤井竜王がチャンスを迎えているように見える」とコメント。「作りは穴熊側が薄く、作戦としては佐々木さんがうまくいっていたと思うが、現局面は（玉頭に）飛車を打たれると厳しい。佐々木八段は焦っているのでしょうか。模様の良さを勝ちに結び付けようとしすぎたかなと」と解説していた。

チャンスを迎えている藤井竜王が冷静に決め切るのか、シリーズ初勝利を狙う佐々木八段には秘策があるのか。今後の戦いに大注目だ。

持ち時間は各8時間の2日制。

【昼食の注文】

藤井聡太竜王 京都の食材を使ったフィレンツェ風チーズドリア、和紅茶の照り葉を添えて

佐々木勇気八段 喜多乃御膳、京都宇治玉露 玉兎

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太竜王 1時間54分（消費6時間6分）

佐々木勇気八段 3時間17分（消費4時間43分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）