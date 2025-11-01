育児も家事も全然しない「とるだけ育休夫」に悩む妻は、少なくないようです。今回は、そんなとるだけ育休夫が飲み会に行き、朝帰りしたエピソードを紹介します。

産後うつになる直前だというのに…

「出産し、夫が育休をとってくれることになりましたが、夫が育児や家事をしてくれたのは、産後1か月まで。その後はほとんど何もしなくなり、私は産後うつになる直前です……。

そんなある日、夫に『会社の飲み会に行っていい？』と言われ、仕方なくOKしたんです。で、夫にきつく『早く帰ってきてね』と言ったにもかかわらず、なんと朝帰りしたんです。『飲み会なんか行かせなきゃよかった……』と強く後悔しましたね。

それに夫が不在の間、子供はやたら不機嫌でなかなか寝てくれず……。私はただでさえメンタルが絶不調だというのに、夫は飲み会で楽しんだのだと思うとブチ切れそうになりました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 普段育児や家事をちゃんとしてくれているのならともかく、と思ってしまいますよね。にしてもこの女性のメンタルが心配です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。