総理大臣を目指す博識小学生、今の政治をバッサリ斬り捨て！「足を引っ張るおじさんが霞が関にばっこしてる」＜恋する警護24時 season2＞

Snow Man・岩本照が主演を務めるドラマ『恋する警護24時 season2』。

本作は無骨でストイックなボディガード・北沢辰之助（岩本照）と弁護士のヒロイン・岸村里夏（白石麻衣）を中心に恋や事件を描いた考察系アクション・ラブコメディ。前シーズンで里夏と両想いになった辰之助だが、今シーズンでは彼女と遠距離恋愛になるほか、新たに襲いかかる難事件に挑むことになる。

10月31日（金）に放送された第3話では、辰之助が博識なお嬢様小学生・高宮杏（小井圡菫玲）の警護を任された。総理大臣を目指しているという杏は、政治について容赦ない意見を述べ…。

【映像】博識小学生の容赦ない一言

◆「もっと女性の地位を向上させたいの」

警護対象の五十嵐聖（大地伸永）が逃走しかけたことをきっかけに、この任務のリーダーから外されることになった辰之助。社長の塚本和江（松下由樹）は、代わりに小学生の女の子・杏の1日警護をするよう辰之助に命じた。

杏は学校の他にも英会話や塾など、数多くの習い事をしている博識な小学生。辰之助の名前の漢字を知ると、杏は「『吉辰』の辰ね」「四字熟語であるでしょ、吉辰良日。おめでたい日って意味よ」と小学生には難しい単語をスッと例に挙げる。

さらに杏は「私、一生懸命勉強して将来総理大臣になるつもり」「もっと女性の地位を向上させたいの」と壮大な夢を語り、「まだまだ足を引っ張るおじさんが霞が関にばっこしてると思うから」と今の政治にダメ出しした。