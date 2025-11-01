寺西拓人（timelesz）が人気芸人とタッグを組み、女性ゲストを“ハンサムにもてなす”新感覚トークバラエティー「トーク★ハンサム」第2弾を、明日11月2日（日）14:00〜15:00 日本テレビにて放送。

「トーク★ハンサム」は、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深掘るトーク番組。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が寄り添いながら耳を傾け、女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫る。寺西とともに番組を盛り上げるのは、河井ゆずる（アインシュタイン）、屋敷裕政（ニューヨーク）、新山（さや香）、兎（ロングコートダディ）といった新世代スター芸人。

第2弾のゲストは高橋メアリージュン。俳優として活躍するメアリージュンの恋愛観を、個性も魅力も異なる5人の“ハンサム”たちが深掘りしていく！

「ひげ剃りの無防備な瞬間が一番キュンとする」というメアリージュンのために、「無防備・ひげ剃り選手権」を開催！5人それぞれが鏡に向かってひげ剃りを披露。いかに無防備にひげを剃れるか!? テレビでは見せない日常の姿で、メアリージュンをときめかすのは誰？

さらに、「私がアイスをアーンしたときに、わざとスプーンを引いて食べられなかったときの男性の顔が好き」というフェチを告白したメアリージュン。スタジオで実際にアーンしてみると、出演者の油断した顔にスタジオが大盛り上がり！メアリージュンが選ぶNo.1ハンサムは一体誰なのか!?

今回は新企画も！返信しづらいLINEへの返信内容をハンサム5人が名前を隠して回答し、街頭インタビューで一般女性100名に投票してもらう「マスクド★ハンサム」。

「上司に夜ご飯誘われたけど行っていい？」や「今日のあなたの飲み会、女の子も参加するの心配だなぁ」というLINEへの返信を5人が真剣回答。LINEの返信が一番ハンサムなのは誰？世の女性の気持ちをどれだけ理解しているのか!? 切実に1位を狙う出演者たちは、意外な結果発表に大興奮！

