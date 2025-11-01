◾️3rdアルバム『’s travelers』

2025年12月3日（水）リリース

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album

予約：https://TravisJapan.lnk.to/3rdAlbum

○初回T盤（1CD+1Blu-ray / 1CD+1DVD）

三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットA＋ステッカーシートA＋トレカ7種セットA

▼1CD＋1Blu-ray

・品番：UPCC-9016(UPCX-2014/UPXX-1169)

・金額：\ 4,480（税込）

▼1CD＋1DVD

・品番：UPCC-9017(UPCX-2015/UPBX-2137)

・金額：\ 3,980（税込）

◆Disc1(CD)（※初回T盤 / J盤 / FC盤共通）

01.’s travelers -Opening Theme-

02.Disco Baby

03.Welcome To Our Show Tonight

04.Say I do -Completed ver.-

05.Diamonds

06.My Bestie

07.Tokyo Crazy Night -Completed ver.-

08.Precious

09.GRAVITATE

10.Go Dummy

11.Maybe

12.Teenage Dream

13.Would You Like One? -Completed ver.-

14.踊らなきゃ損

15.Forever Blue

◆Disc2(Blu-ray/DVD)（77分）

Disco Baby -Video Clip-

他、全4コンテンツ収録

○初回J盤（1CD+1Blu-ray/1CD+1DVD）

三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットB＋ステッカーシートB＋トレカ7種セットB

▼1CD＋1Blu-ray

・品番：UPCC-9018(UPCX-2016/UPXX-1170)

・金額：\ 4,480（税込）

▼1CD＋1DVD

・品番：UPCC-9019(UPCX-2017/UPBX-2138)

・金額：\ 3,980（税込）

◆Disc1(CD)

共通15曲

◆Disc2(Blu-ray/DVD)（約73分）

新曲のVideo Clipを含む全4コンテンツを収録

○通常盤 初回プレス（1CD）

三方背ケース＋ジュエルケース

・品番：UPCC-9020

・金額：\3,300 （税込）

◆Disc1

01.’s travelers -Opening Theme-

02.Disco Baby

03.Welcome To Our Show Tonight

04.Say I do -Completed ver.-

05.Diamonds

06.My Bestie

07.Tokyo Crazy Night -Completed ver.-

08.Precious

09.GRAVITATE

10.Go Dummy

11.Maybe

12.Teenage Dream

13.Would You Like One? -Completed ver.-

14.踊らなきゃ損

15.Forever Blue



16.Okie Dokie! -Acoustic ver.-

17.Disco Baby -ケンモチヒデフミ Remix-

18.[SECRET TRACK]

○FC限定盤（2CD+1Blu-ray＋グッズ/2CD+1DVD＋グッズ）

ワンピースボックス＋トールデジパック＋ブックレットC＋グッズ

▼2CD＋1Blu-ray＋グッズ

・品番：PROJ-1939(PRCX-50075/PRCX-50076/PRXX-50018/PRZX-50045)

・金額：\5,480 （税込）

▼2CD＋1DVD＋グッズ

・品番：PROJ-1940(PRCX-50077/PRCX-50078/PRBX-50036/PRZX-50046)

・金額：\4,980 （税込）

◆Disc1(CD)

共通15曲

◆Disc2(CD)

3曲収録

◆Disc3(Blu-ray/DVD)（28分）

映像全4コンテンツを収録

◆グッズ ※後日発表

※FC限定盤オーダー受付期間：

2025年9月16日(火)18:00〜2025年11月19日(水)23:59

※ご注文受付期間内でも予定数に達し次第、販売終了となります。

○CDショップ別購入者特典

UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルピンバッジ

Amazon.co.jp：フォンタブ

HMV：スマホサイズステッカー

TOWER RECORDS：フォトカード（63×88mm）

TSUTAYA：A3クリアポスター

セブンネットショッピング：缶バッジ

楽天ブックス：スマホキーリング

ファミクラストアオンライン：クリアしおり

その他一般店：ポストカード

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。

※ファミクラストアオンラインはFC限定盤のみのお取り扱いとなりますので、あらかじめご了承ください