Travis Japan、「Would You Like One?」Completed ver.含む3曲を新ALより先行配信
Travis Japanがニューアルバム『’s travelers』（12月3日発売）より、新たに「Say I do」「Tokyo Crazy Night」および「Would You Like One?」のCompleted ver.を先行配信することが決定した。
現在先行配信中のアルバムのリード楽曲「Disco Baby」に加え、3曲の先行配信となる。「Say I do」「Tokyo Crazy Night」は今年3月に両A面シングルとしてリリース、「Would You Like One?」は4月に配信リリースされていたが、この期間メンバーの川島如恵留が活動を休止しておりレコーディングに参加できていなかったため、ニューアルバム『’s travelers』用にメンバー7人揃ったバージョンのCompleted ver.を再録していた。
先行配信は11月3日(月・祝)AM0時から。Travis Japanは本日、フジテレビ系「MUSIC FAIR」と日本テレビ系「with MUSIC」で新曲「Disco Baby」を披露する。
◾️先行配信
■「Say I do -Completed ver.-」
■「Tokyo Crazy Night -Completed ver.-」
■「Would You Like One? -Completed ver.-」
2025年11月3日（月・祝）AM0時より配信スタート
■「Disco Baby」
2025年10月27日（月）配信スタート
https://TravisJapan.lnk.to/DiscoBaby
◾️3rdアルバム『’s travelers』
2025年12月3日（水）リリース
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album
予約：https://TravisJapan.lnk.to/3rdAlbum
○初回T盤（1CD+1Blu-ray / 1CD+1DVD）
三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットA＋ステッカーシートA＋トレカ7種セットA
▼1CD＋1Blu-ray
・品番：UPCC-9016(UPCX-2014/UPXX-1169)
・金額：\ 4,480（税込）
▼1CD＋1DVD
・品番：UPCC-9017(UPCX-2015/UPBX-2137)
・金額：\ 3,980（税込）
◆Disc1(CD)（※初回T盤 / J盤 / FC盤共通）
01.’s travelers -Opening Theme-
02.Disco Baby
03.Welcome To Our Show Tonight
04.Say I do -Completed ver.-
05.Diamonds
06.My Bestie
07.Tokyo Crazy Night -Completed ver.-
08.Precious
09.GRAVITATE
10.Go Dummy
11.Maybe
12.Teenage Dream
13.Would You Like One? -Completed ver.-
14.踊らなきゃ損
15.Forever Blue
◆Disc2(Blu-ray/DVD)（77分）
Disco Baby -Video Clip-
他、全4コンテンツ収録
○初回J盤（1CD+1Blu-ray/1CD+1DVD）
三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットB＋ステッカーシートB＋トレカ7種セットB
▼1CD＋1Blu-ray
・品番：UPCC-9018(UPCX-2016/UPXX-1170)
・金額：\ 4,480（税込）
▼1CD＋1DVD
・品番：UPCC-9019(UPCX-2017/UPBX-2138)
・金額：\ 3,980（税込）
◆Disc2(Blu-ray/DVD)（約73分）
新曲のVideo Clipを含む全4コンテンツを収録
○通常盤 初回プレス（1CD）
三方背ケース＋ジュエルケース
・品番：UPCC-9020
・金額：\3,300 （税込）
16.Okie Dokie! -Acoustic ver.-
17.Disco Baby -ケンモチヒデフミ Remix-
18.[SECRET TRACK]
○FC限定盤（2CD+1Blu-ray＋グッズ/2CD+1DVD＋グッズ）
ワンピースボックス＋トールデジパック＋ブックレットC＋グッズ
▼2CD＋1Blu-ray＋グッズ
・品番：PROJ-1939(PRCX-50075/PRCX-50076/PRXX-50018/PRZX-50045)
・金額：\5,480 （税込）
▼2CD＋1DVD＋グッズ
・品番：PROJ-1940(PRCX-50077/PRCX-50078/PRBX-50036/PRZX-50046)
・金額：\4,980 （税込）
◆Disc2(CD)
3曲収録
◆Disc3(Blu-ray/DVD)（28分）
映像全4コンテンツを収録
◆グッズ ※後日発表
※FC限定盤オーダー受付期間：
2025年9月16日(火)18:00〜2025年11月19日(水)23:59
※ご注文受付期間内でも予定数に達し次第、販売終了となります。
○CDショップ別購入者特典
UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルピンバッジ
Amazon.co.jp：フォンタブ
HMV：スマホサイズステッカー
TOWER RECORDS：フォトカード（63×88mm）
TSUTAYA：A3クリアポスター
セブンネットショッピング：缶バッジ
楽天ブックス：スマホキーリング
ファミクラストアオンライン：クリアしおり
その他一般店：ポストカード
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。
※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。
※ファミクラストアオンラインはFC限定盤のみのお取り扱いとなりますので、あらかじめご了承ください
◾️『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』
発売日：2025年9月17日（水）
●DISC1 全形態共通
Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual ※2025年1月4日 実施 横浜アリーナ公演を収録（6人）
（約120分収録）
99 PERCENT
Love Tag
Happy Groovy
Crazy Crazy
Sweetest Tune
Candy Kiss
Whiskey and Tonic
Fireflies
T.G.I. Friday Night
Trick! Trick!
Warm it Up
Underdogs
DRIVIN’ ME CRAZY
Dance With Me Lesson 1
PARTY UP LIKE CRAZY
Lonely Stars
夢のHollywood
HBD
Rush
BO$$Y
Thrill
Moving Pieces
LEVEL UP
Golden Girl
Okie Dokie!
Staying with you
Crazy Crazy
JUST DANCE!
Keep On Smiling
Fly Higher
●Disc2 各形態で内容が異なります
＜完全生産限定盤＞
・Blu-ray：2Blu-ray＋グッズ：UPXC-9010 \7,970(税込)
・DVD：2DVD＋グッズ：UPBC-9010 \7,450(税込)
◆ワンピースボックス＋デジパック＋フォトブックレット＋グッズ
▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通
▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像A ※詳細後日発表
＜初回盤＞
・Blu-ray：(2Blu-ray) ：UPXC-9011 \7,270(税込)
・DVD：(2DVD)：UPBC-9011 \6,750(税込)
◆三方背ケース＋デジパック＋フォトブックレット
▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通
▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像 B ※詳細後日発表
＜通常盤 初回プレス＞
Blu-ray： 初回プレス(2Blu-ray)：UPXC-9012/3 \5,980(税込)
・DVD: 初回プレス(2DVD)：UPBC-9012/3 \5,460(税込)
◆三方背ケース(*初回プレスのみ)＋トールケース＋ポストカード
▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通_
▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像C ※詳細後日発表
◆先着外付け特典
完全生産限定盤（Blu-ray/DVD）共通：トレーディングカード7種セット
初回盤（Blu-ray / DVD）共通：ポストカード
通常盤（Blu-ray / DVD）共通：スマホサイズステッカー