ハロウィンイベント＜CRAZY PARTY NIGHT＞が2025年10月31日（金）深夜にZEROTOKYOで開催され、会場にはTaku Takahashi（m-flo）、RAM RIDER、MANON、TREKKIE TRAX CREWなど、クラブシーンを代表するアーティストたちが集結。ここにきゃりーぱみゅぱみゅが登場しパフォーマンスを披露した。

◆ライブ写真

きゃりーぱみゅぱみゅはこの日、ハロウィンらしい漆黒の衣装で登場。自ら“シックリボンモンスター”と称する、全身を覆うブラックリボンのドレス姿だ。立体的なリボンが波打つように広がるボリュームのあるシルエットに、厚底シューズというモードなメイクと装いで、観客の視線を一瞬で奪った。その姿は、可愛さと毒気を兼ね備えた“進化系ファッションモンスター”そのものだった。

ライブ後半では、この日10月31日（金）に配信スタートしたばかりの新曲「現実逃避」を初披露。中田ヤスタカによる鋭いシンセと緻密に構築されたリズムが織りなすスリリングなトラックに、きゃりーの高音ボイスが鋭く抜け、フロアを一瞬で飲み込んだ。サビではユーモラスな韻とポップな中毒性が炸裂し、夜の都市を駆け抜けるような疾走感と、心を解き放つような高揚感が広がる。張りつめた日常を軽やかに越えていく、“きゃりー流・現実逃避ソング”だ。

振付は「PONPONPON」「にんじゃりばんばん」「ファッションモンスター」など、彼女の代表作を数多く手がけてきたMaikoが担当。シャープかつユーモラスな動きで魅せる“現実逃避”のパフォーマンスは、クラブフロアのエネルギーと完全に融合し、観客のボルテージを一気に引き上げた。

きゃりーのステージのラストを飾ったのは、イベントタイトルにもなっている「Crazy Party Night〜ぱんぷきんの逆襲〜」。ライブ中、音響トラブルが発生する場面もあったが、観客の熱気は衰えることなく、フロア全体が一体となって踊り、笑い、ハロウィンの夜は熱狂のまま次のアーティストへとバトンを渡した。

PHOTO◎Masanori Naruse

セットリスト

M1​.ファッションモンスター

M2​. PONPONPON

M3​. CANDY CANDY

M4​. KURU KURU HARAJUKU

M5​. どどんぱ

M6​. にんじゃりばんばん

M7​. 原宿いやほい

M8​. つけまつける

M9​. 現実逃避

M10​. Crazy Party Night〜ぱんぷきんの逆襲〜 ■CRAZY PARTY NIGHT - Kyary Pamyu Pamyu Live Set (ZEROTOKYO 2025.10.31)

https://open.spotify.com/playlist/0zAmDr4bV3oba58o0W4w5E?si=209de39da9bb4d78

Digital Single「現実逃避」