木の実やくだものを吸いこみ、森を荒らす「すいこみどり」。

くりすけに助けを求められたアンパンマンは、すいこみどりを追いかけます。

その中から出てきたのは…。

貴重なやなせたかし先生原作の、オリジナルアンパンマン絵本を新装版でお届けするシリーズ。

温かみのある手描きのイラスト、愉快なストーリーはアンパンマンの生みの親ならでは。

発表当時の貴重なあとがきも掲載していますので、お話と合わせて読むと、より絵本を楽しめます。



くりすけを助けたアンパンマン。指さす先には、空飛ぶすいこみどり。

大きなくちばしで、なんでも吸い込んでしまいます。



すいこみどりの中から出てきたのは、ばいきんまん！

森の食べものをひとりじめしようとしています。



アンパンマンのピンチに駆けつけた、アンパンマン号！

えんとつから煙がもくもくもく…どうするのでしょう？

アンパンマンと すいこみどり


■アンパンマンと すいこみどり

作：やなせ たかし

出版社： フレーベル館

出版社からの内容紹介

本記事は「絵本ナビ」から転載しております