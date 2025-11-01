『アンパンマンと すいこみどり』やなせたかし原作のオリジナルアンパンマン絵本を、新装版でお届け【新刊紹介】
木の実やくだものを吸いこみ、森を荒らす「すいこみどり」。
くりすけに助けを求められたアンパンマンは、すいこみどりを追いかけます。
その中から出てきたのは…。
貴重なやなせたかし先生原作の、オリジナルアンパンマン絵本を新装版でお届けするシリーズ。
温かみのある手描きのイラスト、愉快なストーリーはアンパンマンの生みの親ならでは。
発表当時の貴重なあとがきも掲載していますので、お話と合わせて読むと、より絵本を楽しめます。
くりすけを助けたアンパンマン。指さす先には、空飛ぶすいこみどり。
大きなくちばしで、なんでも吸い込んでしまいます。
すいこみどりの中から出てきたのは、ばいきんまん！
森の食べものをひとりじめしようとしています。
アンパンマンのピンチに駆けつけた、アンパンマン号！
えんとつから煙がもくもくもく…どうするのでしょう？
■アンパンマンと すいこみどり
作：やなせ たかし
出版社： フレーベル館
出版社からの内容紹介
木の実やどんぐりを吸い込み、森を荒らす「すいこみどり」。くりすけに助けを求められたアンパンマンは、すいこみどりを追いかけます。その中から出てきたのは、ばいきんまん！冬に向けて、森の食べものを全部吸い込んでしまおうというのです。アンパンマン号もかけつけて、みんなで力を合わせて森を守ります。
本記事は「絵本ナビ」から転載しております