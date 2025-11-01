µÚÀî¸÷Çî¡¢¡ã¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¥Ä¥¢¡¼2025 DISCO¡ùENDORPHIN¡ä¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
µÚÀî¸÷Çî¤¬¡¢Á´¹ñ8¥«½ê11¸ø±é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¥Ä¥¢¡¼2025 DISCO¡ùENDORPHIN¡ä¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò12·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜºîÉÊ¤ÏÀéÍÕ¸©¡¦»ÔÀî»ÔÊ¸²½²ñ´ÛÂç¥Û¡¼¥ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¥Ä¥¢¡¼ÃæÈ×¤ÎÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥×¥ë&¥´¡¼¥ë¥É¡£Ëþ°÷¤Î½ÂÃ«¥Ù¥¤¥Ù¡¼¤¿¤Á¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥é¥¥éËÀ¡Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡Ë¤Ç²ñ¾ì¤òÍÍ¡¹¤Ê¿§¤ËÀ÷¤á¤ë¡£Ç®¤¤¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤äÆÈÆÃ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç¡ÈÀå¹¥Ä´¡É¤Î¥ß¥Ã¥Á¡¼¤ÈÍÙ¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î°ìÂÎ´¶¤ÏÉ¬¸«¡£¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡£²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ÇÃ¯¤â¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¥ß¥Ã¥Á¡¼¤Î°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
10·î24Æü¤ËBS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Î´°Á´ÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï24P¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤«¡¢Éû²»À¼¤Ç¤ÏËÜ¿Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¼ýÏ¿¡£2025Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤è¤ê¿¼·¡¤ê¤Ç¤¤ë¥ß¥Ã¥Á¡¼ËÜ¿Í¤ÎÎ¢ÏÃ¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤ÏÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÅ¹ÊÞÊÌ¤Ç¤ÎÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢µîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Î¤ß¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ØENDORPHINZ¡ù¥¥ã¥Ã¥×¡ÙÉÕ¤¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·èÄê¡£Áá´üÍ½Ìó´ü´ÖÆâ¤Ë¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Æ¥Ð¥ó¥É¥ë¾¦ÉÊ¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÆÃÀ½¥á¥ê¥¯¥ê¡ù²½¾ÑÈ¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️¡ØµÚÀî¸÷Çî¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¥Ä¥¢¡¼2025 DISCO¡ùENDORPHIN¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
[À¸»º¸ÂÄê¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX][Blu-ray+PhotoBook]
VIZL-2487¡¡\9,240¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÜÊÔDISC+24P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹&¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
Éû²»À¼¡§µÚÀî¸÷ÇîËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
[À¸»º¸ÂÄê¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX][DVD+PhotoBook]
VIZL-2488¡¡\7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÜÊÔDISC+24P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹&¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
Éû²»À¼¡§µÚÀî¸÷ÇîËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
[¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ]
[Blu-ray+PhotoBook]+ ENDORPHINZ¡ù¥¥ã¥Ã¥×
\13,640¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÜÊÔDISC+24P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹&¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
Éû²»À¼¡§µÚÀî¸÷ÇîËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
[¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°À¸»º¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ]
[DVD+PhotoBook] + ENDORPHINZ¡ù¥¥ã¥Ã¥×
\12,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÜÊÔDISC+24P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹&¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
Éû²»À¼¡§µÚÀî¸÷ÇîËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
¢§¼ýÏ¿¶Ê
¥À¥ó¥Ç¥£¡¦¥À¥ó¥Ç¥£
Shinin¡Ç Star
¼ÙÇ°¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥Ö
Sparkling Girl
ÍýÁÛÏÀ¡Ç99
PARANOIA
¥À¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¡ÊEat You Up¡Ë
close your eyes
Å¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¡ÁÌë´ÖÈô¹Ô¡Á
¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹
Èá¤·¤ß¥í¥±¥Ã¥È2¹æ
º£Ìë¡¢Åí¿§¥¯¥é¥Ö¤Ç¡£
¤ß¤º¿§(¥à¥é¥µ¥)¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹
»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤
¥³¥ó¥°¥é¥Ã¥Á¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¡ª
S.D.R.
µá¤á¤¹¤®¤Æ¤ë¡©ËÍ¡£
¥Ð¥é¿§¤Î¿ÍÀ¸
¢¨2025Ç¯6·î22Æü¡¡LINE CUBE SHIBUYA¤Ë¤Æ¼ýÏ¿
¢¡¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡ØµÚÀî¸÷Çî¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¥Ä¥¢¡¼2025 DISCO¡ùENDORPHIN¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯ÇäBlu-ray/DVD
µÚÀî¸÷Çî¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¥Ä¥¢¡¼2025 DISCO¡ùENDORPHIN
[À¸»º¸ÂÄêÈ×][Blu-ray+PhotoBook]¡§VIZL-2488 ¡ï8,400¡ÊÀÇÈ´¡Ë
[À¸»º¸ÂÄêÈ×][DVD+PhotoBook]¡§VIZL-2489 ¡ï7,000¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§11·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËÀµ¸á¡Á11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡¦ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¢§HMV&BOOKS online
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ëA¡×
¡¦Blu-ray¡§https://www.hmv.co.jp/product/detail/16378411
¡¦DVD¡§https://www.hmv.co.jp/product/detail/16378412
¢§Amazon.co.jp
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ëB¡×
¢¨ÆÃÅµÉÕ¤¥«¡¼¥È¤ò¤ªÁª¤ÓÄº¤¤Þ¤¹ÍÍ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
Blu-ray¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXX5YFN3
DVD¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXX2XSBN
¢§VICTOR ONLINE STORE¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ëC¡×
¢¨³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¥«¡¼¥È¤ò¤ªÁª¤ÓÄº¤¤Þ¤¹ÍÍ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¢§VICTOR ONLINE STORE
¡¦Blu-ray¡§https://victor-store.jp/item/105069
¡¦DVD¡§https://victor-store.jp/item/105070
¢§³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡¦Blu-ray¡§https://books.rakuten.co.jp/rb/18429704/
¡¦DVD¡§https://books.rakuten.co.jp/rb/18429705/
¢¡¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡ÖDISCO ENDORPHIN¥í¥´¡ù´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¥Ú¡¼¥¸¡§https://7net.omni7.jp/search/?keyword=oikawamitsuhiro20251224&searchKeywordFlg=1
¢§ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
µÚÀî¸÷Çî¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¥Ä¥¢¡¼2025 DISCO¡ùENDORPHIN
[À¸»º¸ÂÄê¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX][£Âlu-ray+PhotoBook]
VIZL-2488 \9,240¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[À¸»º¸ÂÄê¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX][DVD+PhotoBook]
VIZL-2489 \7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°À¸»º¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ][Blu-ray+PhotoBook+ ENDORPHINZ¡ù¥¥ã¥Ã¥×]
\13,640¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°À¸»º¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ][DVD+PhotoBook+ ENDORPHINZ¡ù¥¥ã¥Ã¥×]
\12,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Þ¤È¤áURL¡§
https://7net.omni7.jp/search/?keyword=oikawamitsuhiro20251224&searchKeywordFlg=1
