■第41回大阪高等学校女子駅伝競走大会（1日、ヤンマースタジアム長居・長居公園周回道路）

12月の全国高等学校女子駅伝の予選会となる大阪高等学校女子駅伝（5区間 21.0975km）が行われ、薫英女学院が大会記録となる1時間07分13秒で20連覇を達成した。東京世界陸上代表の久保凛（3年）を擁する東大阪大敬愛高が1時間09分21秒で2位。

最長区間（6.0km）の1区を19連覇中の薫英女学院・河村璃央（3年）が約1分差をつけトップでタスキを渡した。2区（4.0975km）では3年連続準優勝の東大阪大敬愛高の久保が区間2位（13分11）の走りを見せるも、薫英女学院2年生の村井和果が区間新の13分03で快走。久保はトップと1分03差をつけられ逆転することができなかった。

薫英女学院は2区・村井、3区・田谷玲（2年）、4区・黒葛原唯夏（3年）が区間新をマークし、圧倒的な強さを見せ20連覇を果たした。東大阪大敬愛高は4年連続2位で初優勝はならなかった。

写真は：薫英女学院の田谷玲選手（U20日本選手権より）