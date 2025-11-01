¥¹¥«¥Ñ¥é¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤è¤ê¡Ö¤¢¤Î²Æ¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤ME¡¡[GUEST] SUPER EIGHT¡×±ÇÁü¸ø³«·èÄê
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ºîÉÊ¤ÎÆ±»þÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡Ø35th Anniversary Live¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×¡Ù¤«¤é¡Ö¤¢¤Î²Æ¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤ME¡¡[GUEST] SUPER EIGHT¡×¤Î±ÇÁü¤ò11·î2Æü20»þ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Æ°²è
SUPER EIGHT¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬YouTube¤Ë¤Æ¥Õ¥ë¼Ü¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£SUPER EIGHT¤Î¡È¥¯¡¼¥ë¡É¤È¡É¥³¥ß¥«¥ë¡É¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ëËÜ³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ4Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬ÍÙ¤ê¡¢¹Ã»Ò±à¤ÏÇ®µ¤¤È°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ¿´¤Ç¥¹¥«¥Ñ¥é¤ÈSUPER EIGHT¤¬¸ß¤¤¤Ë¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¡¢¥é¥Ã¥×¤È±éÁÕ¤Ç¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
https://youtu.be/6cjYG-peSlI
ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Î¡ã35th Anniversary Live¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤Ê¤ªËÜºî¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã35th Anniversary Finale¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¾¦ÉÊ¤ÈÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢È¯Çä¤Þ¤Ç¤¢¤È5Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Ï¡¢¡ØDOWN BEAT ARENA PART¶¡Ù¤«¤é¡ÖÀÄ¤¤½Õ¤Î¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡¡[GUEST] Ä¹²°À²»Ò (ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ)¡×¤Î¥Õ¥ë¼Ü±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥«¥Ñ¥é¤Î³ÆSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×¡¢¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×2ºîÉÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÀÚ¤ê½Ð¤·±ÇÁü¤¬Ï¢Æü¸ø³«Ãæ¡£ÌÀÆü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥â¥¤¥À¥Þ¡×¡Ö¤¢¤Î²Æ¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤ME¡×¤ÎÀÚ¤ê½Ð¤·±ÇÁü¤¬ËÜÆü21»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¼¤ÒSNS¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢11·î5Æü¤ÎÈ¯Çä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¡Ø35th Anniversary Live¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×¡Ù
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://tokyoska.lnk.to/SKAPARAKOSHIEN
¢¡Blu-rayÈ×
²Á³Ê¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§CTXR-92138
¢¨½é²ó¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨ÀÞ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼(358¡ß538mm)ÉÕ¤
¢¡DVDÈ×
²Á³Ê¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§CTBR-92136~7
¢¨½é²ó¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨ÀÞ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼(358¡ß538mm)ÉÕ¤
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ¢¨Á´·ÁÂÖ ¶¦ÄÌ
01.MONSTER ROCK
02.²Ð¤Î¶Ì¥¸¥ã¥¤¥ô
03.¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ç78
04.DOWN BEAT STOMP
05.Glorious
06.Burning Scale
07.STORM RIDER
08.¤µ¤¹¤é¤¤¡¡[GUEST] ±üÅÄÌ±À¸
09.Èþ¤·¤¯Ç³¤¨¤ë¿¹¡¡[GUEST] ±üÅÄÌ±À¸
10.²Ö¤Õ¤Ö¤ ¡Á°¦¤À¤í¡¢°¦¤Ã¡£¡Á
11.Å·¶õ¶¶
12.¥¹¥¥ã¥é¥Ð¥ó
13.¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ü¡¼¥¤¡¡[GUEST] ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog)
14.ÌæÇòÄ³¡¡[GUEST] ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog)
15.¶ä²Ï¤ÈÌÂÏ©
16.¥ª¥â¥¤¥À¥Þ¡¡[GUEST] SUPER EIGHT
17.¤¢¤Î²Æ¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤ME¡¡[GUEST] SUPER EIGHT
18.¥¦¥¿¥«¥¿¥é¥Ã¥¿¥é
19.¤µ¤è¤Ê¤é¥¨¥ì¥¸¡¼¡¡[GUEST] ¿ûÅÄ¾Úö
20.»¶¤ê¤æ¤¯²Ö¤Î¤»¤¤¤Ç¡¡[GUEST] ¿ûÅÄ¾Úö
21.SKA ME CRAZY
22.·¯¤ÈËÍ
23.STARLIGHT EXPRESS
24.5 days of TEQUILA
25.White Light
26.Âè¥¼¥í´¶¡¡[GUEST] TAKUMA (10-FEET)
27.É÷¤ËÀï¤°¥Ö¥ë¡¼¥º¡¡[GUEST] TAKUMA (10-FEET)
28.¿å¶×·¢-SUIKINKUTSU-
29.²Ö²Ð¡¡[GUEST] aiko
30.Good Morning¡Á¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¡[GUEST] aiko
31.¥«¥Ê¥ê¥äÌÄ¤¯¶õ
32.innocent world¡¡[GUEST] ºù°æÏÂ¼÷ (Mr.Children)
33.¥ê¥Ü¥ó¡¡[GUEST] ºù°æÏÂ¼÷ (Mr.Children)
34.¤á¤Ç¤¿¤·¥½¥ó¥°¡¡[GUEST] ¥à¥í¥Ä¥è¥·
35.Paradise Has No Border¡¡[GUEST] Bass sax¡§¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó, Tuba¡§ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog), Trumpet¡§²£»³ Íµ (SUPER EIGHT), Trombone¡§±üÅÄÌ±À¸, Alto sax¡§ºù°æÏÂ¼÷ (Mr.Children)
¡¦ENCORE
36.Sweet G
37.À±¹ß¤ëÌë¤Ë¡¡[GUEST] ±üÅÄÌ±À¸, ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog), SUPER EIGHT, ¿ûÅÄ¾Úö, TAKUMA (10-FEET), aiko, ºù°æÏÂ¼÷ (Mr.Children), ¥à¥í¥Ä¥è¥·, ¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó
38.¡Dale Dale! ¡Á¥À¥ì¡¦¥À¥ì¡ª¡Á
¡¦¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à Opening Movie
¢¡CD¥·¥ç¥Ã¥×¡õEC¥µ¥¤¥ÈÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¾ðÊó
¢¨¾¦ÉÊ¡¦ÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦mu-mo SHOP
2ºîÉÊÆ±»þ¹ØÆþ¡§¥Ä¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¦¥¹¥ê¡¼¥Ö
¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§ÏÂ»æÉ÷´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡
¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§ÏÂ»æÉ÷´Ì¥Ð¥Ã¥¸¢
¡¦Amazon.co.jp
¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡
¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¢
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
2ºîÉÊÆ±»þ¹ØÆþ¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§¼ê¤Ì¤°¤¤¡
¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§¼ê¤Ì¤°¤¤¢
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
2ºîÉÊÆ±»þ¹ØÆþ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡
¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¢
¡¦OTHER SHOPS(¥¹¥«¥Ñ¥é±þ±çÅ¹)
¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡
¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¢
¢¨2ºîÉÊÆ±»þ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡²¼µ¡¢£²¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ±»þ¤Ë¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþÄº¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦35th Anniversary Live¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×
¡¦35th Anniversary Finale¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×
¢¨Ã±ÉÊ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡²¼µ¡¢Ã±ÂÎ¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÅµ³¨ÊÁ¤Ï±ÇÁüºîÉÊ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦35th Anniversary Live¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×
¡¦35th Anniversary Finale¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×
¢§±ÇÁü¾¦ÉÊ2ºîÉÊ¤ÎÍ½Ìó¢§
¡¦35th Anniversary Live¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×
https://tokyoska.lnk.to/SKAPARAKOSHIEN
◾️¡Ø35th Anniversary Finale¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×¡Ù
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://tokyoska.lnk.to/downbeatarenapart2
¢¡Blu-rayÈ×
²Á³Ê¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§CTXR-92135
¢¨½é²ó¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿ÉÕ¤¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤
¢¡DVDÈ×
²Á³Ê¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§CTBR-92133~4
¢¨½é²ó¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿ÉÕ¤¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¡¢¨Á´·ÁÂÖ ¶¦ÄÌ
01.SHOT IN THE DARK
02.¡Dale Dale! ¡Á¥À¥ì¡¦¥À¥ì¡ª¡Á
03.5 days of TEQUILA
04.Pride Of Lions
05.Glorious
06.SKULL COLLECTOR
07.CALL FROM RIO
08.SOUL GROWL
09.Å·¶õ¶¶
10.ÀÜÊ¡¡[GUEST] ÅÄÅçµ®ÃË
11.¤á¤¯¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¡¡[GUEST] ÅÄÅçµ®ÃË
12.²Ð¤Î¶Ì¥¸¥ã¥¤¥ô
13.Great Conjunction 2020
14.ONE EYED COBRA
15.Èþ¤·¤¯Ç³¤¨¤ë¿¹
16.É´²ÖåçÍð¡¡[GUEST] ´öÅÄ¤ê¤é
17.Free Free Free¡¡[GUEST] ´öÅÄ¤ê¤é
18.°ìÆü²Ö
19.¤¤¤Ä¤«¡¡[GUEST] ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog)
20.ÌæÇòÄ³¡¡[GUEST] ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog)
21.SKA ME CRAZY
22.Mela! ¡¡[GUEST] Ä¹²°À²»Ò (ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ)
23.ÀÄ¤¤½Õ¤Î¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡¡[GUEST] Ä¹²°À²»Ò (ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ)
24.The Last
25.SKAHOLIC GENERATION
26.Èá¤·¤ß¤Î²Ì¤Æ¡¡[GUEST] µÜËÜ¹À¼¡
27.ÌÀÆü°Ê³°¤¹¤Ù¤ÆÇ³¤ä¤»¡¡[GUEST] µÜËÜ¹À¼¡
28.DOWN BEAT STOMP
¡¦ENCORE
29.Paradise Has No Border¡¡[GUEST] Tuba¡§ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog), Trombone¡§⻑²°À²»Ò (ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ), Tenor sax¡§ÅÄÅçµ®ÃË
30.¥¹¥¥ã¥é¥Ð¥ó
