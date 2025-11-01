俳優の高橋克典さんが、二頭の愛猫との日々をブログに投稿しています。



【写真を見る】【 ねこ 】高橋克典さん 愛猫ミルリィに「こわっ！」 後輩猫ラヴィにヤキモチ？ それでも仲の良い二頭





高橋さんは「おはようございます」と題して、自宅の階段の下に身を寄せ合って佇むミルリィとラヴィの姿を投稿。ミルリィは避妊手術を終えた後ということで、黄色い保護ベストを着ています。









続く投稿で高橋さんは「撮り溜めた写真のどれからアップしたらいいかわからなくなり」「とりあえず可愛い2人には和ませてもらってます」と、ミルリィとラヴィが隣同士に座る後ろ姿の写真や、窓際のミルリィを背にしたラヴィが腹ばいになってこちらを見ながら「にゃ〜〜〜」とひと声鳴いている写真を投稿。仲の良い様子が伝わってきます。









さらに続く投稿で、ラヴィがこちらを向いている写真を投稿。「いつもミーちゃん優先でめちゃ可愛がっているんですが、」と言いつつも、高橋さんは「赤ちゃんは可愛いものは可愛いので、ちゃんと周りをチェックして」「ヨシヨシしていたら」「後ろで気配が…」とのこと。









続く写真ではミルリィがこちらを険しい目つきで見上げていて、高橋さんは「こわっ！」と本音を漏らしています。







高橋さんは今年7月に、俳優の黒木瞳さんのもとから一頭の猫を譲渡され「ミルリィ」と名付けて暮らし始めました。さらに「ラヴィくん ミーちゃんの本当の弟くん」として、今年10月にもう一頭を迎えたことを投稿していました。









【担当：芸能情報ステーション】