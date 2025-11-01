米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）は１０月３１日（日本時間１日）にブルージェイズ（ア・リーグ）−ドジャース（ナ・リーグ）の第６戦が行われた。

ドジャースは山本由伸の好投を受けて３−１と２点リードの八回から佐々木朗希を３番手でマウンドに送った。延長十八回、６時間半の死闘となった２７日（日本時間２８日）第３戦以来の登板。１６０キロ台の速球で先頭のスプリンガーに対し、当たり損ねながら一塁右を抜くヒットを許し、四球で二死一、二塁と得点圏に走者を背負ったが、５番バーショを二ゴロに打ち取った。

イニングまたぎとなった九回、先頭のキルクに死球を与え、続くバーガーは速球を打ち返して左中間を破るヒット。ボールがフェンスとグラウンドの間に挟まって、エンタイトル二塁打となり、本塁まで達していた一塁走者が三塁に戻された。佐々木にとっては幸運な判定となった。

しかし、次打者クレメントを迎えたところでロバーツ監督は佐々木の降板を決断。先発要員の４番手グラスノーをリリーフで投入すると、一死後に９番Ａ・ヒメネスの左翼への浅いハーフライナーに、離塁していた二塁走者が戻れず、ダブルプレーで試合終了の幕切れとなった。（デジタル編集部）