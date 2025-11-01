「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）

３２年ぶりのワールドシリーズ制覇に王手をかけたブルージェイズが接戦の末に敗れ、ドジャースに逆王手をかけられた。中盤以降に同点機を作るも相手投手陣に封じ込まれた。

三回に３点の先行を許したブルージェイズ。それでも直後に脇腹痛を押して出場したスプリンガーのタイムリーで１点を返した。だが六回に２死一、二塁の好機を作るも、山本に封じ込まれた。

さらに七回はロブレスキーからクレメントが二塁打を放ってチャンスメークするもヒメネスが三振に倒れ得点ならず。八回は佐々木を１死一、二塁と攻め立てたが、ビシェット、バーショが相次いで凡退した。

そして九回、無死二、三塁の好機を作って佐々木をマウンドから引きずり降ろした。しかしグラスノーの前にクレメントがポップフライに倒れ、ヒメネスの浅い左飛で二塁走者が飛び出してしまう痛恨のミス。併殺に仕留められゲームセットとなり、４イニング連続の得点機を行かせなかった。

先発のガウスマンは三回までに８三振を奪うワールドシリーズ新記録の快投を見せたが、三回の３失点が響いた。これで３勝３敗のタイ。勝負は最終第７戦の決着に持ち込まれることになった。