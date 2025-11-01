THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが、デビュー30周年を記念して始動した『THEE 30TH』プロジェクトから『wonder style』として、180g重量盤アナログ、リマスター配信及び96kHz/24bitハイレゾ配信で本日復刻リリースした。

◆THEE MICHELLE GUN ELEPHANT 動画

『wonder style』は、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTがメジャーデビュー前の1995年10月21日にリリースした5曲入りのミニアルバム。公式YouTubeチャンネルでは、今回のリリースを記念し『wonder style』に収録されている「マシュマロ・モンスター」のMVが新たに4Kアップコンバート版として公開された。

MVでは、翌96年に「世界の終わり」でメジャーデビューを果たし、日本のロックシーンを駆け抜けたメンバーの若かりし日の姿、『wonder style』のアートワークの貴重な撮影シーン等を垣間見ることができるという。

また、THEE 30TH重量盤アナログ作品９タイトルを対象にした購入者応募特典の「アナログ収納BOX」のデザイン詳細が明らかになった。これまでに特設サイトで公開されていた表面のTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTデザインに加え、新たにBOX背面及び裏面のデザインを公開。BOX背面にはTMGEスカルマーク、裏面にはオリジナルアルバム9タイトルのジャケットが配置される。さらに、500セット限定でプレゼントされるBOXにはシリアルナンバーが刻印されることも明かされた。

非売品の購入者特典は、対象のTHEE 30THアナログ作品に封入されているシリアルコード3つで応募可能だという。「アナログ収納BOX」は500名、「アナログジャケット図柄ステッカーシート」は1,000名に抽選でプレゼント。11月30日まで、特設サイトに併設される応募ページからエントリーができるので、ぜひチェックしていただきたい。

アナログジャケット図柄ステッカーシート

◾️THEE 30THアナログ盤購入者特典情報】

THEE 30THから発売されるオリジナルアルバムのアナログ盤全9タイトルの中から3作品以上ご購入されたお客様に、抽選でオリジナル特典をプレゼント ▼アナログ盤購入者特典

A賞：アナログ収納BOX 500名様

※シリアルナンバーは製造の都合上501番以降の打刻もございます。

B賞：9タイトルのアナログジャケット図柄ステッカーシート 1,000名様 アナログジャケット図柄ステッカーシート 応募サイト：https://columbia.jp/thee30th/analogapply/

応募締切：2025年11月30日（日）23:59

対象作品（180g重量盤 9タイトル）：「cult grass stars」「is this High Time?」「Chicken Zombies」「GEAR BLUES」「CASANOVA SNAKE」「Rodeo Tandem Beat Specter」「SABRINA HEAVEN」「SABRINA NO HEAVEN」「wonder style」 ※ご応募にはアナログ盤に封入されているステッカーの裏面に記載の8桁のシリアルコードが必要となります。

※シリアルコード3つに対して賞品1種にご応募いただけます。

※一度ご使用されたシリアルコードは、二度目のご応募には無効となります。

※紛失、盗難等によるシリアルコードの再発行はいたしません。

※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。 お問合せ：日本コロムビア お客様相談センター

03-5962-6990（10:00〜13:00 / 14:00〜17:00 ※土・日曜日、祝日を除く）

○「wonder style」

2025年11月1日

LP1枚組 180g重量盤

COJA-9539 ￥3,850（税込）

https://lit.link/wonderstyle

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/wonderstyle



○「cult grass stars」

2025年3月1日 Release

・LP2枚組 180g重量盤

COJA-9528〜9 ￥6,050（税込）

https://lit.link/cultgrassstars

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/cultgrassstars



○「is this High Time?」

2025年4月1日 Release

LP1枚組 180g重量盤

COJA-9530 ￥4,950（税込）

https://lit.link/isthishightime

「High Time」

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/hightime



○「Chicken Zombies」

2025年6月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9531〜2 ￥6,050（税込）

https://lit.link/chickenzombies

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/chickenzombies



○「GEAR BLUES」

2025年7月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9533〜4 ￥6,050（税込）

https://lit.link/gearblues

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/gearblues



○「CASANOVA SNAKE」

2025年8月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9535〜6 ￥6,050（税込）

https://lit.link/casanovasnake

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/casanovasnake



○「Rodeo Tandem Beat Specter」

2025年9月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9537〜8 ￥6,050（税込）

https://lit.link/rtbs

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/rtbs_tmge



○『SABRINA HEAVEN』

2025年10月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

UMJK-9154/5 ￥6,050

https://tmge.lnk.to/sabrina_heaven_lp

リマスター及びハイレゾ配信

https://tmge.lnk.to/sabrina_heaven_remastered



○『SABRINA NO HEAVEN』

2025年10月1日 Release

LP１枚組 180g重量盤

UMJK-9156 ￥4,400

https://tmge.lnk.to/sabrina_no_heaven_lp

リマスター及びハイレゾ配信

https://tmge.lnk.to/sabrina_no_heaven_remastered



▼特典 対象外作品

○「THEE LIVE」

2025年2月1日 Release

Blu-ray全6枚組 初回生産限定

COXA-1370〜75

￥29,800（税込）

https://lit.link/theelive



○「THEE GREATEST HITS」

2025年2月1日 Digital Release

※2009年CDリリースのオールタイムベストを今回初デジタル配信

（リマスター及びハイレゾ配信ではありません）

https://tmge.lnk.to/thee_greatest_hits



○『BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN』

2025年10月11日 Release

【完全限定生産BOX】 Blu-ray＋LP4枚組 180g重量盤

仕様：豪華ボックス仕様、プレイパス封入（音源のみ）、TMGEスリップマット入り

UMXK-9044

￥23,100（税込）

【通常盤】 Blu-ray

UMXK-1127

\6,600（税込）

https://tmge.lnk.to/bmglh_bd

