THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが、デビュー30周年を記念して始動した『THEE 30TH』プロジェクトから『wonder style』として、180g重量盤アナログ、リマスター配信及び96kHz/24bitハイレゾ配信で本日復刻リリースした。

『wonder style』は、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTがメジャーデビュー前の1995年10月21日にリリースした5曲入りのミニアルバム。公式YouTubeチャンネルでは、今回のリリースを記念し『wonder style』に収録されている「マシュマロ・モンスター」のMVが新たに4Kアップコンバート版として公開された。

MVでは、翌96年に「世界の終わり」でメジャーデビューを果たし、日本のロックシーンを駆け抜けたメンバーの若かりし日の姿、『wonder style』のアートワークの貴重な撮影シーン等を垣間見ることができるという。

また、THEE 30TH重量盤アナログ作品９タイトルを対象にした購入者応募特典の「アナログ収納BOX」のデザイン詳細が明らかになった。これまでに特設サイトで公開されていた表面のTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTデザインに加え、新たにBOX背面及び裏面のデザインを公開。BOX背面にはTMGEスカルマーク、裏面にはオリジナルアルバム9タイトルのジャケットが配置される。さらに、500セット限定でプレゼントされるBOXにはシリアルナンバーが刻印されることも明かされた。

非売品の購入者特典は、対象のTHEE 30THアナログ作品に封入されているシリアルコード3つで応募可能だという。「アナログ収納BOX」は500名、「アナログジャケット図柄ステッカーシート」は1,000名に抽選でプレゼント。11月30日まで、特設サイトに併設される応募ページからエントリーができるので、ぜひチェックしていただきたい。

アナログジャケット図柄ステッカーシート

◾️THEE 30THアナログ盤購入者特典情報】
THEE 30THから発売されるオリジナルアルバムのアナログ盤全9タイトルの中から3作品以上ご購入されたお客様に、抽選でオリジナル特典をプレゼント

▼アナログ盤購入者特典
A賞：アナログ収納BOX　500名様
※シリアルナンバーは製造の都合上501番以降の打刻もございます。
B賞：9タイトルのアナログジャケット図柄ステッカーシート　1,000名様

アナログジャケット図柄ステッカーシート

応募サイト：https://columbia.jp/thee30th/analogapply/
応募締切：2025年11月30日（日）23:59　
対象作品（180g重量盤 9タイトル）：「cult grass stars」「is this High Time?」「Chicken Zombies」「GEAR BLUES」「CASANOVA SNAKE」「Rodeo Tandem Beat Specter」「SABRINA HEAVEN」「SABRINA NO HEAVEN」「wonder style」

※ご応募にはアナログ盤に封入されているステッカーの裏面に記載の8桁のシリアルコードが必要となります。
※シリアルコード3つに対して賞品1種にご応募いただけます。
※一度ご使用されたシリアルコードは、二度目のご応募には無効となります。
※紛失、盗難等によるシリアルコードの再発行はいたしません。
※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

お問合せ：日本コロムビア お客様相談センター
03-5962-6990（10:00〜13:00 / 14:00〜17:00　※土・日曜日、祝日を除く）

◆THEE 30THアナログ盤購入者特典　対象作品
○「wonder style」
2025年11月1日
LP1枚組　180g重量盤
COJA-9539 ￥3,850（税込）
https://lit.link/wonderstyle
リマスター及びハイレゾ配信
https://lnk.to/wonderstyle

○「cult grass stars」
2025年3月1日 Release
・LP2枚組　180g重量盤
COJA-9528〜9 ￥6,050（税込）
https://lit.link/cultgrassstars
リマスター及びハイレゾ配信
https://lnk.to/cultgrassstars

○「is this High Time?」
2025年4月1日 Release
LP1枚組　180g重量盤
COJA-9530　￥4,950（税込）
https://lit.link/isthishightime
「High Time」
リマスター及びハイレゾ配信
https://lnk.to/hightime

○「Chicken Zombies」
2025年6月1日 Release
LP2枚組　180g重量盤
COJA-9531〜2 ￥6,050（税込）
https://lit.link/chickenzombies
リマスター及びハイレゾ配信
https://lnk.to/chickenzombies

○「GEAR BLUES」
2025年7月1日 Release
LP2枚組　180g重量盤
COJA-9533〜4　￥6,050（税込）
https://lit.link/gearblues
リマスター及びハイレゾ配信
https://lnk.to/gearblues

○「CASANOVA SNAKE」
2025年8月1日 Release
LP2枚組　180g重量盤
COJA-9535〜6 ￥6,050（税込）
https://lit.link/casanovasnake
リマスター及びハイレゾ配信
https://lnk.to/casanovasnake

○「Rodeo Tandem Beat Specter」
2025年9月1日 Release
LP2枚組　180g重量盤
COJA-9537〜8　￥6,050（税込）
https://lit.link/rtbs
リマスター及びハイレゾ配信
https://lnk.to/rtbs_tmge

○『SABRINA HEAVEN』
2025年10月1日 Release
LP2枚組　180g重量盤
UMJK-9154/5　￥6,050
https://tmge.lnk.to/sabrina_heaven_lp
リマスター及びハイレゾ配信　　
https://tmge.lnk.to/sabrina_heaven_remastered

○『SABRINA NO HEAVEN』
2025年10月1日 Release
LP１枚組　180g重量盤
UMJK-9156　￥4,400
https://tmge.lnk.to/sabrina_no_heaven_lp
リマスター及びハイレゾ配信
https://tmge.lnk.to/sabrina_no_heaven_remastered

▼特典　対象外作品
○「THEE LIVE」
2025年2月1日 Release
Blu-ray全6枚組 初回生産限定
COXA-1370〜75
￥29,800（税込）
https://lit.link/theelive

○「THEE GREATEST HITS」
2025年2月1日 Digital Release
※2009年CDリリースのオールタイムベストを今回初デジタル配信
（リマスター及びハイレゾ配信ではありません）
https://tmge.lnk.to/thee_greatest_hits

○『BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN』
2025年10月11日 Release
【完全限定生産BOX】 Blu-ray＋LP4枚組 180g重量盤
仕様：豪華ボックス仕様、プレイパス封入（音源のみ）、TMGEスリップマット入り
UMXK-9044
￥23,100（税込）
【通常盤】 Blu-ray
UMXK-1127
\6,600（税込）
https://tmge.lnk.to/bmglh_bd

