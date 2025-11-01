『酒のツマミになる話』放送終了 千鳥・大悟「面白くなければテレビじゃない」
『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）が年内をもって放送終了することが決まった。これに対し、番組MCを務める千鳥の大悟がコメントを寄せた。
10月31日の番組冒頭ではナレーションで、「『酒のツマミになる話』は、年内をもって放送を終了することが決まりました。これまでご覧いただき誠にありがとうございます。千鳥のお二人をはじめ、番組に出演してくださった皆様に感謝いたします」と伝えられた。
これを受け登場した大悟は「（相方の）ノブとも話し合った結果、『酒のツマミになる話』やめま〜す！」とコメント。「やめるんですが、何本かはもう収録してますんで、その時に出ていただいたゲスト、そして芸人は一生懸命面白い話をしてくれてます。なので、それは今まで通りお楽しみください」と呼びかけた。
そして最後に「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ。ありがとうございました」と、かつてフジテレビが掲げていたスローガン「楽しくなければテレビじゃない」を思わせるコメントで締めくくった。
番組公式サイトでは「『酒のツマミになる話』終了のお知らせ」として下記のアナウンスもされている。
10月24日放送予定だった『酒のツマミになる話』において、再生・改革の取り組みを進めている弊社の状況を鑑み、内容を差し替えて放送いたしました。
その過程において、社内における連携に不十分な点があったことから、放送直前での変更となりました。
放送を楽しみにしてくださっていた視聴者の皆様、ならびに、千鳥のお二人をはじめ出演者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
放送後、千鳥のお二人より降板のお申し出があり、社内で協議した結果、年内をもって番組を終了することとなりました。
番組を楽しんでくださっている視聴者の皆様や、番組にご協力いただいている皆様に、心よりお詫び申し上げます。
千鳥のお二人に感謝を申し上げると共に、視聴者の皆様には最終回まで放送をご覧いただければ幸いです。
