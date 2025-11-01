全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新宿駅の寿司店『立鮨すし横』です。

寄道したい改札ナカの絶品鮨

そこは駅ナカどころか、改札のナカ。みなさん、移動途中のはずだけれど、幸せそうに鮨をほおばっている。たまらずその並びに加わり、まずは旬のスズキから……おお、品のよい旨み。お次のアワビはコリッとした食感のあとに磯の香りが。

なるほど、これは顔がほころびます。お品書きを見れば、2貫160円〜、お昼のセットは8貫980円というびっくり価格。

夏の特選盛り2580円

『立鮨すし横』夏の特選盛り 2580円 （左上から時計回りに）中トロ、スズキ、カツオ、シマアジ、アワビ、玉子、ハモ、イクラ、塩水ウニ、赤エビ。ネタは変わる可能性あり。椀物付き

「仲卸を通さず、グループ全体で産地から直接魚を買い付けているからできるのです」と店長の鈴木謙司さん。

鮮度バツグンの旬のネタが、赤酢を使った人肌のシャリと溶け合う。

「寿司はもともと江戸時代のファストフード。気軽な屋台の雰囲気を楽しんでください！」（鈴木さん）

『立鮨すし横』店長 鈴木謙司さん

店長：鈴木謙司さん「握りたての旨さを味わってください！」

［店名］『立鮨すし横』

［住所］東京都新宿区新宿3-38-2イイトルミネ新宿

［電話］03-6457-8343

［営業時間］8時〜23時（L.O.22時半）

［休日］無休（※イートルミネ休館日のぞく）

［交通］JR中央線ほか新宿駅改札内

撮影／小澤晶子、取材／本郷明美

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

