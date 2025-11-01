立ち飲みならぬ“立鮨” 新宿の地下通路で出合った、仕事帰りのちょい飲みにぴったりな最高の一軒
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新宿駅の寿司店『立鮨すし横』です。
寄道したい改札ナカの絶品鮨
そこは駅ナカどころか、改札のナカ。みなさん、移動途中のはずだけれど、幸せそうに鮨をほおばっている。たまらずその並びに加わり、まずは旬のスズキから……おお、品のよい旨み。お次のアワビはコリッとした食感のあとに磯の香りが。
なるほど、これは顔がほころびます。お品書きを見れば、2貫160円〜、お昼のセットは8貫980円というびっくり価格。
夏の特選盛り2580円
『立鮨すし横』夏の特選盛り 2580円 （左上から時計回りに）中トロ、スズキ、カツオ、シマアジ、アワビ、玉子、ハモ、イクラ、塩水ウニ、赤エビ。ネタは変わる可能性あり。椀物付き
「仲卸を通さず、グループ全体で産地から直接魚を買い付けているからできるのです」と店長の鈴木謙司さん。
鮮度バツグンの旬のネタが、赤酢を使った人肌のシャリと溶け合う。
「寿司はもともと江戸時代のファストフード。気軽な屋台の雰囲気を楽しんでください！」（鈴木さん）
『立鮨すし横』店長 鈴木謙司さん
店長：鈴木謙司さん「握りたての旨さを味わってください！」
『立鮨すし横』
イイトルミネ『立鮨すし横』
［店名］『立鮨すし横』
［住所］東京都新宿区新宿3-38-2イイトルミネ新宿
［電話］03-6457-8343
［営業時間］8時〜23時（L.O.22時半）
［休日］無休（※イートルミネ休館日のぞく）
［交通］JR中央線ほか新宿駅改札内
※画像ギャラリーでは、ちょい飲みに嬉しい絶品おつまみの画像がご覧いただけます。
撮影／小澤晶子、取材／本郷明美
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。